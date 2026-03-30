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Evnia Gaming monitorFull HD oyun monitörü

24M2N3200NF/00

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Bu 24 inç IPS monitör, oyunlarda keskin görseller sunar. 144 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms Smart MBR ile net görsellere sahip yüksek kaliteli çok yönlü oyun deneyimi elde edebilirsiniz.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seğirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

Canlı görüntü ve akıcı oyun için 0,5 ms ultra hız

0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.

  4. Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  5. Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  6. Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  8. NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort

  9. NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/

  10. Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun

  11. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

  12. Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.