2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.
Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 165 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 165 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması olmaması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır
MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.