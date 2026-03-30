2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
245E1S/00
E Line
24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
2560 x 1440 (QHD)
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.