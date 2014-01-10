2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
E Line
58,4 cm (23 inç)
MHL Teknolojisi
Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
gts840
10/01/2014
Türkiye
Beklentilerimin ötesinde görüntü kalitesi
Ürünün görüntü kalitesi IPS teknolojisi ile mükemmel denilecek seviyeye gelmiş. Eski monitörlerdeki gibi net görüntüyü almak için monitörü sağa, sola, alta, üste çevirme derdini kaldırmış IPS-LED teknolojisi . Oturduğunuz veya bulunduğunuz her noktadan ekranı aynı netlik ve parlaklıkta görebiliyorsunuz. Hafifliği, kolay taşınabilirliği, alanı kaplamaması mükemmel. Sağ altta bulunan menü tuşları insanı zorluyor. Birde Ekranın yan kenarlarında veya hemen altında kulaklık çıkışı olsa idi daha verimli ve güzel olurdu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Designer34
09/09/2013
Türkiye
Philips Farkı. Tarafsız yorumlama
1 yıldır monitörümü gerek modelleme gerek photoshop gerekse render için keyifle kullanıyorum. Ekranda gördüğüm ile ozalitçiden aldığım çıktı ozalitçinin makinesinde problem yoksa birebir denecek kadar yakın renklerde çıkıyor böylece istenmeyen sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Kağıttan, mürekkepten, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan fiyatına göre üstün kalitede bir ürün. PowerSensor açık olduğu zaman bile bir performans kaybı yaşamıyorum üstüne bir de monitörüm bana doğayı koruduğum için teşekkür ediyor. Yerim onu ben! Bu kadar yetenekli bir monitörün tasarımında ise, sağ alttaki dokunmatik arayüz paneli tam bir kullanıcı düşmanı. Nereye bastığınızı hissedemiyorsunuz ve bir gözünüzle monitöre bakarken bir gözünüzle sürekli parmağınızı izlemen zorundasınız. Algılayabilmesi için ise bir kaç kez dokunmak gerekiyor. Son olarak monitörü biraz daha aşağıya doğru çekebileceğimiz bir kaide sistemi yaratılsaymış gerçekten tadından yenmez hale gelirmiş ama bu kaide gereksiz yüksek ve hiç bir işe yaramaz biçimde ön düzlemde boşu boşuna sağa sola dönüyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.