1 yıldır monitörümü gerek modelleme gerek photoshop gerekse render için keyifle kullanıyorum. Ekranda gördüğüm ile ozalitçiden aldığım çıktı ozalitçinin makinesinde problem yoksa birebir denecek kadar yakın renklerde çıkıyor böylece istenmeyen sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Kağıttan, mürekkepten, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan fiyatına göre üstün kalitede bir ürün. PowerSensor açık olduğu zaman bile bir performans kaybı yaşamıyorum üstüne bir de monitörüm bana doğayı koruduğum için teşekkür ediyor. Yerim onu ben! Bu kadar yetenekli bir monitörün tasarımında ise, sağ alttaki dokunmatik arayüz paneli tam bir kullanıcı düşmanı. Nereye bastığınızı hissedemiyorsunuz ve bir gözünüzle monitöre bakarken bir gözünüzle sürekli parmağınızı izlemen zorundasınız. Algılayabilmesi için ise bir kaç kez dokunmak gerekiyor. Son olarak monitörü biraz daha aşağıya doğru çekebileceğimiz bir kaide sistemi yaratılsaymış gerçekten tadından yenmez hale gelirmiş ama bu kaide gereksiz yüksek ve hiç bir işe yaramaz biçimde ön düzlemde boşu boşuna sağa sola dönüyor.