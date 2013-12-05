2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V Line
58,4 cm (23 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
isyil1
05/12/2013
Türkiye
güzel kullanışlı ürün
kullanımı kolay iyi dizayn edilmiş herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
isyil1
13/09/2013
Türkiye
süper led monitör
çok güzel ürün tasarımı duruşu çok güzel masada tüplü monitöre göre çok az er kaplıyor kısacası çok beğendim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır