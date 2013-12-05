ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

236V4LSB/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 58,4 cm (23 inç)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

güzel kullanışlı ürün

kullanımı kolay iyi dizayn edilmiş herkese tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

13/09/2013

Türkiye

Türkiye

süper led monitör

çok güzel ürün tasarımı duruşu çok güzel masada tüplü monitöre göre çok az er kaplıyor kısacası çok beğendim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları