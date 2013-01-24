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    OneBlade

    Bu bir tıraş makinesi değil.
    Bu yeni OneBlade Pro.

    Her uzunluktaki sakalı kısaltma, şekillendirme ve tıraş etmenin yeni yolu.

    OneBlade Pro başlangıç seti

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      Değiştirilebilir bıçakları 4 aya kadar dayanır*
      Su geçirmez gövdesi sayesinde ıslak veya kuru kullanıma uygundur
      0.5 - 7 mm arası ayarlanabilen başlık
      LED şarj göstergesi
      Uzun ömürlü pil ile 60 dakika kullanım süresi
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL
    * En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraşa göre hesaplanmıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.
    Tüm Oneblade Ürünlerini Hemen Keşfet!
    OneBlade Pro
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL
    * En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraşa göre hesaplanmıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.
    Tüm Oneblade Ürünlerini Hemen Keşfet!

    Hepsi için sadece OneBlade Pro yeter

    Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin.

    Kısaltın

    OneBlade Pro ile istediğiniz kirli sakal tarzına nasıl ulaşırsınız
    Ayarlanabilir hassas başlığıyla sakalınızı istediğiniz uzunlukta, kusursuz biçimde kısaltın. 0,5 - 7 mm arası ayarlanabilen başlık sayesinde, sakallarınızı istediğiniz tarzda kısaltabilir ve şekillendirebilirsiniz.

    Şekillendirin

    OneBlade Pro ile düzeltme ve şekillendirme nasıl yapılır
    Çift taraflı bıçak sayesinde tarzınıza ince dokunuşlar yapın. İstediğiniz yönde kullanım ile net bir görüş açısı elde ederek saniyeler içinde tarzınızı şekillendirin.

    Tıraş Edin

    OneBlade Pro ile kirli sakal nasıl tıraş edilir
    OneBlade, hassas bölgelerde bile cildinize zarar vermemek için ideal yakınlıkta tıraş eder. Sakalların çıkış yönünün tersine doğru kullanın, bıçağı yüzünüzde düz tutun ve her uzunluktaki sakalı tıraş etmenin rahatlığını yaşayın.

    OneBlade yedek bıçakları

    Bıçak 4 aya kadar dayanıklıdır*

    En iyi performans için OneBlade Pro bıçağını 4 ayda bir değiştirmeniz yeterli
    Bıçaklar, uzun süre dayanması için özel olarak tasarlanmıştır. En iyi performansı elde etmek için, bıçağınızı sadece 4 ayda bir değiştirmeniz yeterli*. Bıçak değişimi son derece kolay ve zahmetsizdir.
    Daha fazla bilgi

    OneBlade Pro'nuzu avantajlı abonelik planıyla birlikte satın alın

    Philips OneBlade Pro ve avantajlı abonelik planı
    Yeni bıçağınız her seferinde elinize ulaşsın. Değiştir ve Yenilen programımıza abone olarak her 4 ayda bir yeni bıçağınızı adresinize teslim alabilir ve %10 indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.
    Daha fazla bilgi
    * En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraşa göre hesaplanmıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

    Benzersiz OneBlade teknolojisi

    Philips OneBlade Pro'nun Benzersiz Teknolojisi
    Benzersiz OneBlade teknolojisi
    Hızlı hareket eden kesici mekanizma, saniyede 200 hareket yaparak en uzun sakalı bile kolayca keser.
    İkili koruma sistemi
    Kaygan kaplaması ve yuvarlak uçlarıyla cildinizi korur.

    OneBlade Pro'nun özellikleri

    Philips OneBlade'in Benzersiz Teknolojisi: Hassas Başlık
    Hassas Tarak

    Çok yönlü hassas kısaltma tarağı 9 uzunluk ayarına sahip olup 0,5’ten 7 mm'ye kadar ayarlanabilir ve sakallarınızı tam istediğiniz eşit uzunlukta kısaltmanızı sağlar.
    Philips OneBlade Pro'nun Benzersiz Teknolojisi: Yüz hatlarına uyumlu bıçak
    Yüz hatlarına uyumlu

    OneBlade yüz hatlarınıza uyum sağlayarak, yüzünüzün her bölgesinde etkili ve rahat bir tıraş sağlar.
    Philips OneBlade'in Benzersiz Teknolojisi: Uzun ömürlü pil
    60 dakikalık Li-Ion pil

    Şarj edilebilen Li-Ion piliyle 1 saatlik şarj sonrası 60 dakika kesintisiz kullanım sağlar.
    Philips OneBlade Pro'nun Benzersiz Teknolojisi: Islak ve kuru kullanım
    Islak ve Kuru Kullanım

    OneBlade suya dayanıklıdır ve temizliği son derece kolaydır: Suyun altına tutmanız yeterli. İsterseniz kuru, isterseniz tıraş köpüğüyle ıslak kullanabilirsiniz.
    • Philips OneBlade'in Benzersiz Teknolojisi: Hassas Başlık
      Hassas Tarak

      Çok yönlü hassas kısaltma tarağı 9 uzunluk ayarına sahip olup 0,5’ten 7 mm'ye kadar ayarlanabilir ve sakallarınızı tam istediğiniz eşit uzunlukta kısaltmanızı sağlar.
    • Philips OneBlade Pro'nun Benzersiz Teknolojisi: Yüz hatlarına uyumlu bıçak
      Yüz hatlarına uyumlu

      OneBlade yüz hatlarınıza uyum sağlayarak, yüzünüzün her bölgesinde etkili ve rahat bir tıraş sağlar.
    • Philips OneBlade'in Benzersiz Teknolojisi: Uzun ömürlü pil
      60 dakikalık Li-Ion pil

      Şarj edilebilen Li-Ion piliyle 1 saatlik şarj sonrası 60 dakika kesintisiz kullanım sağlar.
    • Philips OneBlade Pro'nun Benzersiz Teknolojisi: Islak ve kuru kullanım
      Islak ve Kuru Kullanım

      OneBlade suya dayanıklıdır ve temizliği son derece kolaydır: Suyun altına tutmanız yeterli. İsterseniz kuru, isterseniz tıraş köpüğüyle ıslak kullanabilirsiniz.

      Bunu değerlendiren ilk kişi ol

      Kullanan erkeklerin %93'ü

      OneBlade’i arkadaşlarına tavsiye ediyor*     


      * Aralık 2017’de yapılan ev kullanım testi sonuçlarına göre

      Kullanan erkeklerin %87'si

      OneBlade'i bekledikleri gibi ve beklediklerinden daha iyi bulduğunu belirtiyor*

       

      * Aralık 2017’de yapılan ev kullanım testi sonuçlarına göre

      OneBlade topluluğundaki diğer kullanıcıların yorumlarına göz atın*

      * OneBlade'i satın alan ilk kullanıcılara, ürün hakkındaki yorum ve videolarına karşılık çeşitli hediyeler verilmiştir.
      OneBlade kullanıcı

      İlk kullanımımdan itibaren inanılmaz memmun kaldım. Sakallarım uzun da olsa kısa da olsa mükemmel sonuç alıyorum. İki farklı makina kullanmama gerek kalmadan hepsini Oneblade ile yapıyorum.

      Anonim

      Ulaşılması güç bölgelere rahatça ulaşıyor ve kullanımı çok rahat. Kesinlikle tavsiye ederim.

      Mehmet3892

      OneBlade kullanıcı
      OneBlade kullanıcı

      Günlük tıraş olan biriyim fakat jilet artık yüzümü parçalamaya başladı. Bu ürünle tanıştığımdan beri böyle bir derdim kalmadı. Gercekten çok başarılı ve Pratik.

      Mtnclkn

      Anonim

      Tüm iş arkadaşlarıma tavsiye ettim. Şu an klasik jiletle tıraş olan tanıdığım kalmadı. Harikasınız.

      Bhellium1

      Mtnclkn

      OneBlade kullanıcı

      OneBlade Pro kullanıcı videoları

      Philips OneBlade - This Is Not a Shaver - Reviews

      Philips OneBlade - This is Not a Shaver - Demonstration

      Philips OneBlade - This is Not a Shaver - Reviews

      Philips OneBlade - This is Not a Shaver - Reviews

      Hazır mısınız? OneBlade Pro'nuzu hemen alın

      Philips OneBlade Pro

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      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL

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      Benzersiz Özellikleri
      • Kısaltmak, şekillendirmek ve tıraş etmek için OneBlade yeter
      • Kısaltmak, şekillendirmek ve tıraş etmek için OneBlade yeter
      • Kısaltmak, şekillendirmek ve tıraş etmek için OneBlade yeter
      • Kısaltmak, şekillendirmek ve tıraş etmek için OneBlade yeter

      Kesme performansı: Her uzunluktaki sakalı keser
      • ★★★★
      • ★★★★
      • ★★★★
      • ★★★★

      Bıçak Ömrü
      • Bıçaklar 4 aya* kadar dayanıklıdır
      • Bıçaklar 4 aya* kadar dayanıklıdır
      • Bıçaklar 4 aya* kadar dayanıklıdır
      • Bıçaklar 4 aya* kadar dayanıklıdır

      Cilt İçin Güvenli
      • ★★★★★
      • Çift koruma sistemi
      • ★★★★★
      • Çift koruma sistemi
      • ★★★★★
      • Çift koruma sistemi
      • ★★★★★
      • Çift koruma sistemi

      Tarak Uzunluk Ayarları
      • 1, 3 mm
      • 1, 3, 5 mm
      • 1, 3, 5 mm
      • "9 uzunluk ayarı 0.5mm'den - 7mm'e kadar "

      Islak & Kuru Kullanım: Duşta ve köpüklü/köpüksüz kullanıma uygundur

      Pil Kullanım / Şarj Süresi
      • NIMH 30dk / 8s
      • NIMH 45 dk / 8 s
      • NIMH 45 dk / 8 s
      • Li-on 60 dk / 1 s
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