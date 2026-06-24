Philips OneBlade cihazımı şarj etmek için herhangi bir USB duvar tipi adaptör kullanabilir miyim?
Hayır, Philips OneBlade'inizi prize bağlamak için yalnızca belirli teknik özelliklere uygun USB adaptörleri kullanılmalıdır. Yanlış türde bir adaptör kullanılması cihazınıza zarar verebilir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
OneBlade'inizi güvenli ve verimli bir şekilde şarj etmek için USB adaptörünüzün aşağıdaki teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun:
Giriş voltajı: 100-240 V.
Çıkış voltajı: 5 V.
Güç çıkışı: 1 A veya üzeri.
OneBlade'inizi çok fazla nem veya rutubet bulunan bir ortamda (örneğin banyo) şarj etmek istiyorsanız her zaman sıçramaya karşı dayanıklı (IPX4*) bir adaptör kullanın.
Bu teknik özellikleri adaptörün üzerinde (aşağıdaki örneğe bakın) veya adaptörünüzü satın alırken verilen belgelerde bulabilirsiniz.
*İpucu: IPX4'teki X bir yer tutucudur ve bir adaptörün açıklamasında yerine başka bir rakam (ör. IP24 veya IP44) gelebilir. "IP"den sonraki ikinci rakam "4" olduğu sürece adaptör sıçramaya karşı dayanıklı olarak sınıflandırılır.
Evet, doğrudan Philips'ten uygun bir adaptör alabilirsiniz. Bulunabilirlik bulunduğunuz yere göre değişir: