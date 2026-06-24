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Philips OneBlade cihazımı şarj etmek için herhangi bir USB duvar tipi adaptör kullanabilir miyim?

Hayır, Philips OneBlade'inizi prize bağlamak için yalnızca belirli teknik özelliklere uygun USB adaptörleri kullanılmalıdır. Yanlış türde bir adaptör kullanılması cihazınıza zarar verebilir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP1424/10 , QP2724/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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