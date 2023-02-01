Philips Buharlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Yayınlandı 1 Şubat 2023
Philips Buharlı Ütünüzün modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için (buhar kazanlı ütüler için değil) Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tabanın altındaki model numarasına (ör. DST8050/26, GC4909/60) bakabilirsiniz.
Kireç temizleme neden gereklidir?
Cihazınız zaman içinde kireç oluşturabilir. Bulunduğunuz bölgedeki su ne kadar sert olursa kireç parçacıkları da o kadar hızlı gelişir ve katılaşır. Philips Buharlı Ütünüzün kirecini 1-2 ayda bir temizlemek kahverengi lekeleri, kahverengi suyu ve sızıntıyı önleyebilir. Düzenli temizlik, buhar çıkışını en yüksek seviyede tutar ve cihazınızın kullanım ömrünü uzatır.
Kendi Kendini Temizleme işlevi
Aşağıdaki bilgiler tüm Philips buharlı ütüler için geçerlidir.
- Su haznesini doldurun ve açın. (Ütünüzde düzenlenebilir ayarlar varsa MAX TEMP ve NO STEAM seçeneğini belirleyin.)
- Işık söndüğünde ütünün fişini çekin ve tabanı yatay olacak şekilde ütüyü lavabonun üzerinde tutun.
- Düğmeyi veya seçiciyi kullanarak CALC CLEAN özelliğini etkinleştirin. (Modele göre değişir. Gerekirse düğmeyi basılı tutun.)
- Ütüyü boşalana kadar hafifçe ileri geri sallayın. Buhar deliklerinden su, buhar ve kireç çıkar.
- Ütüyü ısıtın ve tabanı temizlemek için bir bez üzerinde kaydırın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerekirse daha fazla kez tekrarlayın.
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Quick Calc Release işlevi (ütünün tabanı)
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
- Ütünün fişini çekin ve ütünün soğuk olduğundan emin olun.
- Ütüyü düz bir yüzeye yerleştirin ve ütünüzün arka kısmındaki Quick Calc Release kilidini yukarı doğru itin.
- Kireç haznesini çıkarın. Boşaltın, durulayın ve kurutun.
- Ütü üzerindeki açıklığın etrafındaki kireci veya kalıntıları silin. Hazneyi yeniden takın ve yerine kilitleyin.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerektiğinde tekrarlayın.
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Quick Calc Release işlevi (tabanın altında)
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Serisi (DST80xx) | 7500 Serisi (DST75xx) | 7000 Serisi (DST70xx).
- Ütünün fişini çekin ve ütünün soğuk olduğundan emin olun.
- Cihazı lavabo üzerinde dikey pozisyonda tutun. Quick Calc Release toplayıcısının kolunu yukarı kaldırın ve dışarı çekin
- Quick Calc Release toplayıcısını suyla temizleyin
- Kireç parçacıklarının düşmesi için cihazı nazikçe sallayın
- Quick Calc Release toplayıcısını cihaza geri takın ve kolu aşağı çekerek ("klik" sesi duyulur) toplayıcıyı kilitleyin.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerektiğinde tekrarlayın.
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Dahili Kireç Haznesi işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmeye yardımcı oldu mu? Çözmediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
- Su haznesini doldurun ve açın. (Ütünüzde düzenlenebilir ayarlar varsa MAX TEMP ve NO STEAM seçeneğini belirleyin.)
- Işık söndüğünde ütünün fişini çekin ve tabanı yatay olacak şekilde ütüyü lavabonun üzerinde tutun.
- Düğmeyi veya seçiciyi kullanarak CALC CLEAN özelliğini etkinleştirin. (Modele göre değişir. Gerekirse düğmeyi basılı tutun.)
- Ütüyü boşalana kadar hafifçe ileri geri sallayın. Buhar deliklerinden su, buhar ve kireç çıkar.
- Ütüyü ısıtın ve tabanı temizlemek için bir bez üzerinde kaydırın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerektiğinde tekrarlayın.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmeye yardımcı oldu mu? Çözmediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
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