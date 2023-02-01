Philips Buharlı Ütünüzün modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için (buhar kazanlı ütüler için değil) Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tabanın altındaki model numarasına (ör. DST8050/26, GC4909/60) bakabilirsiniz.

Kireç temizleme neden gereklidir?

Cihazınız zaman içinde kireç oluşturabilir. Bulunduğunuz bölgedeki su ne kadar sert olursa kireç parçacıkları da o kadar hızlı gelişir ve katılaşır. Philips Buharlı Ütünüzün kirecini 1-2 ayda bir temizlemek kahverengi lekeleri, kahverengi suyu ve sızıntıyı önleyebilir. Düzenli temizlik, buhar çıkışını en yüksek seviyede tutar ve cihazınızın kullanım ömrünü uzatır.