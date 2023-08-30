Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: Hepsi Bir Arada 8600 Serisi (AIS8540) | Hepsi Bir Arada 8000 Serisi (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2'si 1 Arada (GC617, GC618).

Philips'in patentli motor tasarımı sayesinde cihazınızın kirecini temizlemenize gerek yoktur. Kireç otomatik olarak dökülür ve cihazın tabanında dahili olarak saklanır. Bu alanı, başka bir işlem yapmanıza gerek kalmaması için kireci saklamak üzere özel olarak tasarladık.