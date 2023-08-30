Philips Buhar Üreticimin/Hepsi Bir Arada Çözümümün kirecini nasıl temizlerim?
Yayınlandı 30 Ağustos 2023
Philips Buhar Üreticinizin/Hepsi Bir Arada Çözümünüzün modelini bulmak için aşağıdaki makaleyi okuyun ve doğru kireç temizleme rutinini uygulayın.
El tipi buhar üreticimin veya standlı buhar üreticinin modelini ve kireç temizleme rutinini bulun
El Tipi Buharlı Üretici:
Philips el tipi buhar üreticinizin modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya su haznesinin altındaki, kolun arka tarafındaki veya buhar üreticinin altındaki model numarasına (bkz. resim A ve B) bakabilirsiniz. Model numaralarına örnek olarak şunlar verilebilir: STH7030/10, GC801/10.
Standlı Buhar Üretici:
Philips standlı buhar üreticinizin modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya standlı buhar üreticinin altındaki model numarasına bakabilirsiniz (bkz. resim C). Model numaralarına örnek olarak şunlar verilebilir: STE3170/80, GC482/27.
Philips el tipi buhar üreticinizin modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya su haznesinin altındaki, kolun arka tarafındaki veya buhar üreticinin altındaki model numarasına (bkz. resim A ve B) bakabilirsiniz. Model numaralarına örnek olarak şunlar verilebilir: STH7030/10, GC801/10.
Standlı Buhar Üretici:
Philips standlı buhar üreticinizin modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya standlı buhar üreticinin altındaki model numarasına bakabilirsiniz (bkz. resim C). Model numaralarına örnek olarak şunlar verilebilir: STE3170/80, GC482/27.
Kireç temizleme neden gereklidir?
Cihazınız zaman içinde kireç oluşturabilir. Bulunduğunuz bölgedeki su ne kadar sert olursa kireç parçacıkları da o kadar hızlı gelişir ve katılaşır. Philips Buhar Üreticinizin kirecini 1-2 ayda bir temizlemek kahverengi lekeleri, kahverengi suyu ve sızıntıyı önleyebilir. Düzenli temizlik, buhar çıkışını en yüksek seviyede tutar ve cihazınızın kullanım ömrünü uzatır.
Quick Calc Release işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Serisi (GC800, GC801, GC810).
Not: Buhar üreticinizin yaklaşık ayda bir kez kireçten arındırılması gerekir. Bölgenizdeki su çok sertse buhar üreticinizi daha sık arındırmanız gerekir.
Not: Buhar üreticinizin yaklaşık ayda bir kez kireçten arındırılması gerekir. Bölgenizdeki su çok sertse buhar üreticinizi daha sık arındırmanız gerekir.
- Fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin (en az 1 saat).
- "De-Calc" yazan kapağı kaldırın.
- Cihazı lavabonun üzerinde tutun, kauçuk tıpayı çıkarın ve suyla kireci boşaltmak için hafifçe sallayın.
- Tıpayı ve kapağı geri takın.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerekirse daha fazla kez tekrarlayın.
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Kireci Kolayca Yıkama işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: 7000 Serisi (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Not: Düzenli kullanımda buhar üreticinizin yaklaşık ayda bir kez kireçten arındırılması gerekir. Bölgenizdeki su çok sertse buhar üreticinizi daha sık arındırmanız gerekir.
Not: Düzenli kullanımda buhar üreticinizin yaklaşık ayda bir kez kireçten arındırılması gerekir. Bölgenizdeki su çok sertse buhar üreticinizi daha sık arındırmanız gerekir.
- Prize takın, gücü açın ve buhar üreticinin ısınması için 30 saniye bekleyin.
- 2 LED ışık yanıp sönene kadar buhar ayar düğmesini ve buhar tetiğini aynı anda basılı tutun.
- Lavabo üzerinde tutun ve sıcak suyu ve kireci boşaltmak için hafifçe sallayın.
- 30 saniye sonra ECO modu, ürünün tekrar ısındığını göstermek için yanıp söner.
- Gücü kapatıp fişi prizden çekebilirsiniz.
- Buhar üreticinin 60 dakika soğumasını bekleyin ve yumuşak bir bez kullanarak buhar üreticinin tabanını silerek temizleyin.
Kireç temizleme gerekmez
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: Hepsi Bir Arada 8600 Serisi (AIS8540) | Hepsi Bir Arada 8000 Serisi (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2'si 1 Arada (GC617, GC618).
Philips'in patentli motor tasarımı sayesinde cihazınızın kirecini temizlemenize gerek yoktur. Kireç otomatik olarak dökülür ve cihazın tabanında dahili olarak saklanır. Bu alanı, başka bir işlem yapmanıza gerek kalmaması için kireci saklamak üzere özel olarak tasarladık.
Sert su bulunan bir alanda yaşıyorsanız normal musluk suyu veya saf/demineralize su kullanarak istediğiniz kadar buhar üretebilirsiniz (musluk suyuyla karıştırılmış %50 demineralize su da kullanabilirsiniz).
Philips'in patentli motor tasarımı sayesinde cihazınızın kirecini temizlemenize gerek yoktur. Kireç otomatik olarak dökülür ve cihazın tabanında dahili olarak saklanır. Bu alanı, başka bir işlem yapmanıza gerek kalmaması için kireci saklamak üzere özel olarak tasarladık.
Sert su bulunan bir alanda yaşıyorsanız normal musluk suyu veya saf/demineralize su kullanarak istediğiniz kadar buhar üretebilirsiniz (musluk suyuyla karıştırılmış %50 demineralize su da kullanabilirsiniz).
Basic Rinse işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
- Fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin (en az 1 saat).
- Soğuduğunda çubuğu ve buhar hortumunu söküp su haznesini çıkarın.
- Hafifçe sallayın ve taban ünitesindeki suyu lavaboya dökün.
- Su haznesini doldurun ve geri yerleştirin. 10 saniye bekleyin. Sallayın. Boşaltın. Birkaç kez tekrarlayın.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerekirse daha fazla kez tekrarlayın.
Play Pause
Kolay Durulama de-calc işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x ve GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Serisi (STE31xx).
- Fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin (en az 1 saat).
- Su seviyesinin MIN işaretinin üzerinde olduğundan emin olun. Buhar üreticiyi bir kovanın veya atık su borusunun üzerinde tutun.
- Çıkarmak için DE-CALC düğmesini saat yönünün tersine çevirin. Suyun ve kirecin boşalmasını bekleyin.
- Boşalttıktan sonra DE-CALC düğmesini saat yönüne çevirerek kilitleyin.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerekirse daha fazla kez tekrarlayın.
Auto Clean işlevi
Aşağıdaki bilgiler yalnızca şu modeller için geçerlidir: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Not: Düzenli kullanımda buhar üreticinizin kireci her 2 haftada bir temizlenmelidir.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmeye yardımcı oldu mu? Çözmediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Not: Düzenli kullanımda buhar üreticinizin kireci her 2 haftada bir temizlenmelidir.
- Su haznesini doldurun ve buhar üreticiyi lavabonun yanına yerleştirin.
- Buhar üretici başlığını lavaboya doğru tutun. AUTO CLEAN düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- Buhar üreticinin kapanması ve AUTO CLEAN ışığının sönmesi için 2 dakika bekleyin.
- Bu işlemi ayda bir kez veya gerekirse daha fazla kez tekrarlayın.
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmeye yardımcı oldu mu? Çözmediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.