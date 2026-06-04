Evet, 10.5.0 sürümünden itibaren Sonicare uygulaması Apple Sağlık uygulamasıyla senkronize edilir.
Sonicare uygulamasını Apple Sağlık uygulamasıyla senkronize edebilir miyim?
Yayınlandı 04 June 2026
Apple Sağlık uygulamasını, Sonicare uygulamasıyla senkronize etmek için nasıl ayarlarım?
Birinci Adım:
Sonicare uygulamasını Apple uygulama mağazasından indirin ve Sonicare uygulamasını başlatın.
İkinci Adım:
Sonicare uygulamasını kullanma ve diş fırçanızı bağlama adımlarını tamamlayın.
Üçüncü Adım:
Sonicare uygulamasını Apple uygulama mağazasından indirin ve Sonicare uygulamasını başlatın.
İkinci Adım:
Sonicare uygulamasını kullanma ve diş fırçanızı bağlama adımlarını tamamlayın.
Üçüncü Adım:
- Sonicare uygulamasında ana ekranın sağ alt kısmındaki ... simgesine dokunun
- Settings (Ayarlar) bölümüne dokunun
- Apple Health settings (Apple Sağlık ayarları) bölümüne dokunun
- Bu sayfadaki Connect with Apple Health (Apple Sağlık ile Bağlan) talimatlarını izleyin