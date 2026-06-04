Sonicare uygulamasında ana ekranın sağ alt kısmındaki ... simgesine dokunun

Settings (Ayarlar) bölümüne dokunun

(Ayarlar) bölümüne dokunun Apple Health settings (Apple Sağlık ayarları) bölümüne dokunun

(Apple Sağlık ayarları) bölümüne dokunun Bu sayfadaki Connect with Apple Health (Apple Sağlık ile Bağlan) talimatlarını izleyin

Sonicare uygulamasını Apple uygulama mağazasından indirin ve Sonicare uygulamasını başlatın.Sonicare uygulamasını kullanma ve diş fırçanızı bağlama adımlarını tamamlayın.Sonicare bağlantılı bir diş fırçasının ve devamlı kullanımında Sonicare iOS uygulamasının sürekli olarak Apple Sağlık uygulamasıyla senkronize edilmesi gerekir.