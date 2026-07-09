Philips OneBlade cihazımın bıçağını ne zaman değiştirmeliyim?

Bluetooth özellikli OneBlade modellerinde, bıçağınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini öğrenmek için Daily Care uygulamasına bakabilirsiniz. Mobil cihazınızda bildirimleri etkinleştirdiyseniz bıçağınızı değiştirme zamanı geldiğinde bir değiştirme bildirimi de alırsınız.



Kullanım şeklinize bağlı olarak bıçağın tam kullanım ömrü farklılık gösterebilir. Manuel bıçaklara benzer şekilde, bıçağınız da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir. Optimum performans için bıçağınızı dört ayda bir değiştirin.