Aparatları Philips OneBlade'ime nasıl takarım?

Tarakları, korumaları ve diğer aparatları Philips OneBlade'inize nasıl takıp çıkaracağınızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
Faydalı bilgiler: Tarakları ve korumaları takma ve çıkarma yöntemleri, hangi OneBlade modeline sahip olduğunuzdan bağımsız olarak aynıdır (aşağıdaki resimde gösterilmeyen çeşitler dahil).
Tek uzunluk ayarına sahip sakal tarakları yüz bölgesindeki kıllarda kullanılır. Düzeltme işleminden sonraki sakal uzunluğu tarak üzerinde milimetre cinsinden yazılıdır.
Aşağıdaki videoda tarağın nasıl takılıp çıkarılacağı gösterilmektedir. Kullanım sırasında düşmemesi için klik sesini duyana kadar tarağı bıçağın üzerine bastırın.
Uyumluluk: Tek uzunluk ayarına sahip sakal tarakları tüm OneBlade modelleri ile uyumludur.
Ayarlanabilir sakal tarakları yüz bölgesindeki kıllarda kullanılır. Düzeltme işleminden sonraki sakal uzunluğu kadran üzerinde milimetre cinsinden yazılıdır.
Aşağıdaki videoda iki farklı ayarlanabilir tarağın nasıl takılıp çıkarılacağı gösterilmektedir. İkinci ayarlanabilir tarağı takarken tarağın alt tarafındaki küçük kancaların (tarağın dişlerine en yakın olan) bıçağın üst kısmına takılı olduğundan emin olun.
Uyumluluk: Videoda gösterilen ilk tarak yalnızca OneBlade Pro ile uyumludur (bu makalenin ilk bölümünde resmin en sağında gösterilir). Gösterilen ikinci tarak tüm OneBlade modelleri ile uyumludur.
Vücut tarağı ve cilt koruması vücuttaki kıllarda kullanılır. Vücut tarağı ile yapılan düzeltme işleminden sonra kalan kıl uzunluğu 5 mm'dir. Cilt koruması, cildinizi sıyrık ve kesiklerden korurken pürüzsüz bir cilde sahip olmanız için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki videoda aparatların nasıl takılıp çıkarılacağı gösterilmektedir. Kullanım sırasında düşmemesi için klik sesini duyana kadar aparatları bıçağın üzerine bastırın.
Uyumluluk: Vücut tarağı ve cilt koruması tüm OneBlade modelleri ile uyumludur.
OneBlade Intimate Bıçaklar, hassas bölgeleri sıyrık ve kesiklere karşı daha iyi koruyarak tıraş etmenizi sağlayan bir cilt koruyucu ile birlikte gelir. Buna ek olarak OneBlade Intimate için vücut tarağı/koruması mevcuttur. Bu, vücut tüylerinizi hızlı ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.
Aşağıdaki videoda OneBlade Intimate bıçak ve vücut tarağının nasıl takılacağı gösterilmektedir.
Uyumluluk: OneBlade Intimate bıçaklar tüm OneBlade modelleriyle uyumludur. Aşağıdaki videoda gösterilen vücut tarağı, cilt koruyucuya uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle yalnızca OneBlade Intimate bıçaklarla uyumludur.
Koruma kapağı, Philips OneBlade'inizi saklarken veya bu bıçakla seyahat ederken bıçağın zarar görmesini önlemek için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki videoda koruma kapağının nasıl takılıp çıkarılacağı gösterilmektedir. Kapak düzgün şekilde kapatıldığında bir klik sesi duyarsınız.
Uyumluluk: Biri 360 bıçakları, diğeri klasik bıçaklar için olmak üzere iki farklı koruma kapağı çeşidi vardır. Kullandığınız OneBlade modelinden bağımsız olarak koruma kapağı, sahip olduğunuz bıçak türüne uygun olanı kullandığınız sürece uyumludur.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:QP1624/10 , QP1424/10 , QP2724/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›