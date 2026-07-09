Aparatları Philips OneBlade'ime nasıl takarım?

OneBlade Intimate Bıçaklar, hassas bölgeleri sıyrık ve kesiklere karşı daha iyi koruyarak tıraş etmenizi sağlayan bir cilt koruyucu ile birlikte gelir. Buna ek olarak OneBlade Intimate için vücut tarağı/koruması mevcuttur. Bu, vücut tüylerinizi hızlı ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.



Aşağıdaki videoda OneBlade Intimate bıçak ve vücut tarağının nasıl takılacağı gösterilmektedir.

Uyumluluk: OneBlade Intimate bıçaklar tüm OneBlade modelleriyle uyumludur. Aşağıdaki videoda gösterilen vücut tarağı, cilt koruyucuya uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle yalnızca OneBlade Intimate bıçaklarla uyumludur.