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    Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?

    Yayınlandı 16 Ekim 2024
    Hayır, Philips Airfryer'ınızın sepetini yerinde tutmanıza yardımcı olduğu için kauçuk tıkacı çıkarmanız gerekmez. Kaybetmeniz durumunda, bu ürünü Philips çevrimiçi mağazasından sipariş edebilir veya yerel servis merkezinizle iletişime geçebilirsiniz.

    Kauçuk tıkaç düşerse nasıl takılır?

    1. Kauçuk tıkacı tavanın üst kısmından, ucu deliğin içine bakacak şekilde yerleştirin.
    2. Bir elinizle ucu arka taraftan çekin, diğer elinizle üstten koni şekilli uç deliğe tamamen girene kadar itin.
    Lütfen aşağıdaki videoyu da izleyin:
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