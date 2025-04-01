Philips Avent elektrikli göğüs pompanız, daha kolay ve rahat pompalama için çeşitli sütyenlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Modeliniz için aşağıdaki kullanım önerilerini kontrol edin.
Philips Avent elektrikli göğüs pompamı hangi sütyenlerle kullanabilirim?
Yayınlandı 1 Nisan 2025
Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompası
- Kalkanlar ve kaplar çoğu standart sütyene ve emzirme sütyenine uyar.
- Pompalama sırasında rahatsızlık hissederseniz daha esnek bir sütyene geçmeyi deneyin (ancak pompalama sırasında kapların kaymasını önlemek için çok esnek olmamalıdır).
- Telli sütyen giymeniz önerilmez.
Philips Avent Tekli/İkili Elektrikli Göğüs Pompası
- Çoğu standart emzirme sütyenine uyum sağlar.
- Pompa hunisi için daha büyük kesikleri olan çoğu pompalama sütyenine uyum sağlar (pompa gövdesi sütyenin içinden takılamaz).
- Kesik yerine dairesel delikleri olan bir pompalama sütyeninin kullanılması önerilmez.