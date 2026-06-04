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    Sonicare diş fırçamı nasıl kaydetmeliyim?

    Yayınlandı 04 June 2026
    Sonicare diş fırçasını kaydederken yararlanabileceğiniz özel teklifler olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Diş fırçanızı Philips.com veya Sonicare uygulaması üzerinden kaydedebilirsiniz. Uygulama özellikli bir diş fırçası kullanıyorsanız cihazınızı yalnızca uygulama üzerinden kaydedebilirsiniz.

    Ürününüzü Philips.com üzerinden kaydedin

    My Philips hesabınızda oturum açın veya yeni bir hesap oluşturun. Oturum açtıktan sonra "Ürününüzü kaydedin" (Register your product) seçeneğine tıklayın ve talimatları izleyin.

    Ürününüzü Sonicare uygulamasını kullanarak kaydedin

     
    1. Uygulama üzerinden My Philips hesabınızda oturum açın.
    2. Diş fırçanızı Bluetooth ile uygulamaya bağlayın.
    3. Bağlandıktan sonra, sağ alt köşedeki üç noktaya tıklayın.
    4. Menüden "Ürünlerim" (My Products) öğesini seçin.
    5. "Ürünümü kaydet" (Register my product) seçeneğine tıklayın ve talimatları izleyin.

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