Philips Destek OneBlade'imi vücudumda nasıl kullanırım?

Philips OneBlade'i özel bölgeler de dahil olmak üzere vücut tüylerinizi düzeltmek, tıraş etmek ve şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Bacaklarınız, kollarınız veya gövdeniz gibi vücudunuzun daha geniş alanlarını tıraş etmek için normal OneBlade bıçağını tüm aparatlarla kullanabilirsiniz. Düzeltme ve kasık veya koltuk altı gibi hassas bölgelerde tıraş için aşağıda verilen aparatları kullanın.

İpucu: Çevrimiçi mağazamızdan OneBlade vücut kitini satın alabilirsiniz. Vücut kiti, OneBlade Pro ve OneBlade NoreIco da dahil olmak üzere tüm OneBlade modelleriyle uyumludur.



Not: Philips OneBlade, yüz ve vücutta bulunan kılları düzeltmek ve tıraş etmek için tasarlanmıştır. Kafanızdaki (kafa derisi) saçları düzeltmek veya tıraş etmek için tasarlanmamıştır. Saçlarınıza uygun bir ürün bulmak için lütfen Philips'in saç kesme makineleri ve çoklu bakım setleri arasından seçim yapın.



OneBlade Intimate ile tıraş Philips OneBlade Intimate bıçaklar, sıyrık ve kesik olasılığını azaltırken yakın bir tıraş sağlar.



Erkekler için tıraş önerileri: Testislerinizi tıraş ederken serbest elinizin parmaklarını kullanarak cildinizi mümkün olduğunca gergin tutmanız önemlidir. Bu, bıçağın kayabilmesi için pürüzsüz bir yüzey sağlayarak tıraştan daha iyi sonuç almanızı ve kesik riskini azaltmanızı sağlar. Cildi gergin ve mümkün olduğunda kırışıksız olacak şekilde tutarak her seferinde testislerin bir bölümünü tıraş edin.



Kadınlar için tıraş önerileri: Dış dudaklarınızın iç kısmını tıraş ederken dış dudaklarınızı esnetin, böylece bıçak iç dudaklara temas edemez. İç dudaklarınızı boştaki elinizle koruyun.



Cilt koruma aparatını kullanarak tıraş etmek için aşağıdaki adımları izleyin:



1. Intimate bıçağı OneBlade sapınıza takın.

2. Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

3. Boştaki elinizle cildinizi germek ve tüyleri dik konuma getirmek için iki parmağınızla küçük bir cilt bölgesini çekin. Bıçağı yalnızca tamamen gergin bir cilde yerleştirin. Daha fazla bilgi için yukarıdaki ipuçlarına bakın.

4. Bıçağın ciltle tam temas ettiğinden ve açılı tutulmadığından emin olun.

5. Cihazı hafif baskı uygulayarak yavaşça hareket ettirin. Devam ederken, cildinizin tıraş süresince gergin kalmasını sağlayın.



Tıraş işlemini bitirdikten sonra cihazı kapatın ve iyice temizleyin.



Lütfen ayrıntılı talimatlar için OneBlade'imi nasıl temizlerim? başlıklı SSS bölümüne bakın.

Hassas cilt korumasıyla tıraş Hassas bölgelerinizi düzeltmeden ve tıraş etmeden önce tüylerinizi temizlemeniz gerekir. Hassas cilt koruması, sıyrık ve kesik riskini azaltırken daha yakın tıraş imkanı sunar.



Hassas cilt korumasını kullanmak için:



1. Klik sesini duyana kadar hafifçe baskı uygulayarak hassas cilt korumasını cihazınızın bıçağına takın.



2. OneBlade cihazınızla yumuşak ve sabit hareketler yapın. Farklı yönlerde çıkan kılları aldığınızdan emin olmak için tıraş makinesini ileri geri hareket ettirin. Gerektiğinde testisler gibi kırışık bölgeleri tıraş etmek için diğer elinizle cildinizi gerin.



3. Tıraş işlemini tamamladığınızda aparatı cihazdan çıkarın. Aparatı ve OneBlade cihazınızı ılık suyla durulayıp temizleyin.

Vücut tarağıyla tıraş Vücut tarağı, vücut kıllarınızı 5 mm uzunluğa kadar düzeltir. Hijyen nedeniyle aynı tarağı yüzünüzde ve vücudunuzun diğer bölgelerinde kullanmayın.



Vücut tarağını kullanmak için:



1. Klik sesini duyana kadar hafifçe baskı uygulayarak vücut tarağını OneBlade cihazınızın bıçağına takın.

2. Vücut tarağı takılıyken tıraş olun. En iyi performans için kılları uzama yönünün tersine doğru kesin.

3. Tıraş işlemini tamamladığınızda aparatı cihazdan çıkarın. Aparatı ve OneBlade cihazınızı ılık suyla durulayıp temizleyin.