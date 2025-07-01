Philips OneBlade'i ıslak ya da kuru kullanabilir miyim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Tüm Philips OneBlade modelleri ıslak veya kuru ciltte, tıraş jeli veya köpüğüyle, hatta banyoda veya duşta kullanılabilir.
Kuru tıraş genellikle daha iyi sonuçlar verse de (ıslak tüyler cildinize yapıştığı için) istediğiniz şekilde tıraş olabilirsiniz. Tıraş köpüğü veya jeli kullanmayı tercih ederseniz en iyi sonuçları almak için bıçağı düzenli olarak durulayın.
İpucu: Bazı ürünlerde şarj bağlantı noktası kapağı olsa da Philips OneBlade'de yoktur. OneBlade'inizi, şarj bağlantı noktasını kapatmadan banyoda veya duşta kullanabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP1424/10 , QP1425/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›