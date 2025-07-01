Philips Destek Philips OneBlade'i ıslak ya da kuru kullanabilir miyim?

Tüm Philips OneBlade modelleri ıslak veya kuru ciltte, tıraş jeli veya köpüğüyle, hatta banyoda veya duşta kullanılabilir.

Kuru tıraş genellikle daha iyi sonuçlar verse de (ıslak tüyler cildinize yapıştığı için) istediğiniz şekilde tıraş olabilirsiniz. Tıraş köpüğü veya jeli kullanmayı tercih ederseniz en iyi sonuçları almak için bıçağı düzenli olarak durulayın.

İpucu: Bazı ürünlerde şarj bağlantı noktası kapağı olsa da Philips OneBlade'de yoktur. OneBlade'inizi, şarj bağlantı noktasını kapatmadan banyoda veya duşta kullanabilirsiniz.