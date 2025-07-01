Philips Destek Philips Epilatörümün hız ayarını nasıl değiştiririm?

İki hız ayarı seçeneği mevcuttur. Açma/kapatma düğmesine basarak ya da hız ayarı düğmesini yukarı kaydırarak düşük hız veya yüksek hız ayarını seçebilirsiniz.



Açma/kapatma düğmesine bir kez basarsanız Philips Epilatör yüksek hız ayarında (ayar II) çalışmaya başlar. Açma/kapatma düğmesine tekrar basarsanız cihaz, düşük hız ayarına (ayar I) geçer. Açma/kapatma düğmesine üçüncü kez bastığınızda epilatörünüz kapanır.

2000, 4000 serisi epilatörler Epilatörde iki hız ayarı bulunur. Tıraş başlığı kullanılırken yalnızca bir hız ayarı mevcuttur. Bu ayar, tıraş için en ideal ayardır. 8000, 9000, 9900 serisi epilatörler Açma/kapatma düğmesine bastığınızda, epilatör en yüksek hızda çalışmaya başlar. Açma/kapatma düğmesine tekrar basarsanız epilatör daha düşük hızda çalışmaya başlar. Tüylerin çok az uzadığı, ulaşılması zor olan ve ayak bileği, diz gibi kemiklerin cilt yüzeyine yakın olduğu bölgelerde düşük hızı kullanın.