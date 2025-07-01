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Philips Epilatörümün hız ayarını nasıl değiştiririm?

İki hız ayarı seçeneği mevcuttur. Açma/kapatma düğmesine basarak ya da hız ayarı düğmesini yukarı kaydırarak düşük hız veya yüksek hız ayarını seçebilirsiniz. 

Açma/kapatma düğmesine bir kez basarsanız Philips Epilatör yüksek hız ayarında (ayar II) çalışmaya başlar. Açma/kapatma düğmesine tekrar basarsanız cihaz, düşük hız ayarına (ayar I) geçer. Açma/kapatma düğmesine üçüncü kez bastığınızda epilatörünüz kapanır.

Philips Epilatörümün hız ayarını nasıl değiştiririm?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE708/05 , BRE709/05 , BRE728/05 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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