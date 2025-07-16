Sonicare ve Sonicare for Kids uygulaması Android ve iOS için sunulmaktadır. Aşağıdaki liste, uygulamanın ülkenizde kullanıma sunulup sunulmadığını gösterir.
Sonicare for Kids uygulaması Belarus'ta mevcuttur. Yunanistan, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan, Sırbistan, Kazakistan, İsrail, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mevcut değildir.
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Kuzey Amerika
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Avrupa
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Orta Doğu
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Asya Pasifik
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Afrika
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Kanada
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Avusturya
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Kuveyt
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Avustralya
|Güney Afrika
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ABD
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Belçika
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Suudi Arabistan
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Çin
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Meksika
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Bulgaristan
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Birleşik Arap Emirlikleri
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Japonya
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Hırvatistan
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Malezya
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Çek Cumhuriyeti
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Yeni Zelanda
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Danimarka
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|Singapur
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Estonya
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Güney Kore
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Finlandiya
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|Tayland
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Fransa
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Almanya
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Yunanistan
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Macaristan
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İrlanda
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İtalya
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Letonya
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Litvanya
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Lüksemburg
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Hollanda
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Norveç
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Polonya
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Portekiz
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Romanya
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Rusya
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Sırbistan
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Slovakya
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Slovenya
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İspanya
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İsveç
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İsviçre
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Ukrayna
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|Birleşik Krallık
|Kazakistan
|İsrail
|Türkiye