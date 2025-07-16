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    Sonicare uygulaması hangi ülkelerde mevcuttur?

    Yayınlandı 16 Temmuz 2025

    Sonicare ve Sonicare for Kids uygulaması Android ve iOS için sunulmaktadır. Aşağıdaki liste, uygulamanın ülkenizde kullanıma sunulup sunulmadığını gösterir.  

    Sonicare for Kids uygulaması Belarus'ta mevcuttur. Yunanistan, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan, Sırbistan, Kazakistan, İsrail, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mevcut değildir. 

     

    Kuzey Amerika 

    Avrupa 

    Orta Doğu 

    Asya Pasifik 

    Afrika

    Kanada 

    Avusturya 

    Kuveyt 

    Avustralya 

    		Güney Afrika

    ABD 

    Belçika 

    Suudi Arabistan 

    Çin 

    		 

    Meksika

    Bulgaristan 

    Birleşik Arap Emirlikleri 

    Japonya

    		 

     

    Hırvatistan 

     

    Malezya

    		 

     

    Çek Cumhuriyeti 

     

    Yeni Zelanda

    		 

     

    Danimarka 

     

    		Singapur 

     

    Estonya 

     

    Güney Kore

    		 

     

    Finlandiya  

     

    		Tayland 

     

    Fransa 

     

    		 

     

    Almanya  

     

     

    		 

     

    Yunanistan 

     

    		 

     

    Macaristan 

     

     

    		 

     

    İrlanda 

     

     

    		 

     

    İtalya 

     

     

    		 

     

    Letonya 

     

     

    		 

     

    Litvanya 

     

     

    		 

     

    Lüksemburg 

     

     

    		 

     

    Hollanda 

     

     

    		 

     

    Norveç 

     

     

    		 

     

    Polonya 

     

     

    		 

     

    Portekiz 

     

     

    		 

     

    Romanya 

     

     

    		 

     

    Rusya 

     

     

    		 

     

    Sırbistan

     

     

    		 

     

    Slovakya 

     

     

    		 

     

    Slovenya  

     

     

    		 

     

    İspanya  

     

     

    		 

     

    İsveç 

     

     

    		 

     

    İsviçre 

     

     

    		 

     

    Ukrayna 

     

     

    		 
     Birleşik Krallık  
         		 
     Kazakistan
         		   
     İsrail
         		   
     Türkiye
         		   

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