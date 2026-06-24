Philips OneBlade cihazımın tamamen şarj olduğunu nasıl anlarım?
Farklı OneBlade modellerinde, şarj durumlarını bildirmenin farklı yolları bulunur. Lütfen modelinize en uygun açıklamaya göre aşağıdaki bilgilere bakın.
Not: Bu makalede tüm OneBlade modelleri için kılavuz bilgiler yer almaktadır. Modelinizle ilgili bilgileri bulmak için alt başlıklara bakın. Modeliniz görsel olarak resimde gösterilenden farklıysa (ör. farklı renkteyse) ancak aynı özelliklere sahipse bilgiler hala geçerlidir.
OneBlade'inizin sapındaki ışık halkası şarj olurken yanıp söner ve cihaz tamamen şarj olduğunda sürekli olarak yanar. OneBlade'iniz tam olarak şarj edildikten 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için ışık halkası kapanır.
Bluetooth ile bağlantı kurulduğunda, doğru pil seviyesi yüzde değerini OneBlade uygulamasında bulabilirsiniz.
OneBlade'in birçok modelinde, sap üzerinde tek bir şarj LED'i bulunur.
OneBlade'inizi bir güç kaynağına bağladığınızda LED sürekli olarak yanarsa bu, yalnızca cihaza güç verildiğini gösterir. LED, OneBlade'inizin tamamen şarj olduğunu göstermek için değişmez. Bu, OneBlade'inizi tanımlıyorsa cihazınızı ne kadar süreyle şarj etmeniz gerektiğini belirlemek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
OneBlade'inizin sapındaki LED güç kaynağına bağladığınızda yanıp sönüyorsa şarj sırasında yanıp sönmeye devam eder. Daha sonra cihaz tamamen şarj olduğunda sürekli olarak yanar. OneBlade'iniz şarj edildikten 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için LED kapanır.
OneBlade'inizin fişinde/adaptöründe bir LED varsa güç kaynağına bağlandığında LED sürekli olarak yanar ve OneBlade'inizin tamamen şarj olduğunu göstermek üzere bir değişikliğe uğramaz.
OneBlade'iniz için bu geçerliyse cihazınızı ne kadar süreyle şarj etmeniz gerektiğini belirlemek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
OneBlade'inizin sapındaki pil yüzdesi şarj işlemi sırasında artar. %100'e ulaştığında cihazınız tamamen şarj olur.
OneBlade'inizin pili zayıfsa cihazınızı bir güç kaynağına bağladığınızda en alttaki yükleme çubuğu yanıp söner. Pil 1/3 oranında dolduğunda, en alttaki çubuk sürekli olarak yanar ve ikinci çubuk yanıp sönmeye başlar.
Bu sıralama, OneBlade'inizin tamamen şarj olduğunu göstermek için 3 çubuğun tümü sürekli olarak yanana kadar devam eder. OneBlade'iniz şarj edildikten 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için şarj çubukları kapanır.
OneBlade modeliniz için önerilen şarj etme süresini öğrenmek üzere kullanım kılavuzuna başvurun (genellikle 8 saat).
Philips OneBlade cihazınızın şarj olup olmadığından emin değilseniz güç kaynağına bağlıyken cihazı açmayı deneyin. Cihaz açılmazsa şarj oluyor demektir.
Bunun nedeni, tüm Philips OneBlade modellerinin şarj sırasında açılmasını engelleyen bir güvenlik özelliği içermesidir. Bu, bir güç kaynağına bağlıyken ürünün ıslanma riskini en aza indirir (ör. ıslak tıraş için kullanılırken).
Not: OneBlade modelinizin sapında bir LED veya dijital şarj göstergesi varsa bu da ürünün şarj olduğunu gösterecektir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:QP1424/10 , QP2724/20 , QP2620/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›