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Philips Destek

Philips OneBlade cihazımın tamamen şarj olduğunu nasıl anlarım?

Farklı OneBlade modellerinde, şarj durumlarını bildirmenin farklı yolları bulunur. Lütfen modelinize en uygun açıklamaya göre aşağıdaki bilgilere bakın.

Not: Bu makalede tüm OneBlade modelleri için kılavuz bilgiler yer almaktadır. Modelinizle ilgili bilgileri bulmak için alt başlıklara bakın. Modeliniz görsel olarak resimde gösterilenden farklıysa (ör. farklı renkteyse) ancak aynı özelliklere sahipse bilgiler hala geçerlidir. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1424/10 , QP2724/20 , QP2620/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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