Philips OneBlade cihazımın tamamen şarj olduğunu nasıl anlarım?

OneBlade'in birçok modelinde, sap üzerinde tek bir şarj LED'i bulunur.



OneBlade'inizi bir güç kaynağına bağladığınızda LED sürekli olarak yanarsa bu, yalnızca cihaza güç verildiğini gösterir. LED, OneBlade'inizin tamamen şarj olduğunu göstermek için değişmez. Bu, OneBlade'inizi tanımlıyorsa cihazınızı ne kadar süreyle şarj etmeniz gerektiğini belirlemek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.



OneBlade'inizin sapındaki LED güç kaynağına bağladığınızda yanıp sönüyorsa şarj sırasında yanıp sönmeye devam eder. Daha sonra cihaz tamamen şarj olduğunda sürekli olarak yanar. OneBlade'iniz şarj edildikten 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için LED kapanır.