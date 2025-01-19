alt kısımda,

toz bölmesinin altında,

tutma sapının arkasında veya

cihazın su haznesinin arkasında.

Philips Elektrikli Süpürgenizin model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Modelinize bağlı olarak tip plakası şu konumlarda bulunur:Model numarası genellikle sol üst köşede bulunur. İki büyük harfle başlar ve bunun ardından dört rakam gelir. FC9192/xx veya XW9385/xx buna örnektir.Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.