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    Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?

    Yayınlandı 19 Ocak 2025
    Philips Elektrikli Süpürgenizin modelini ve seri numarasını bulmak için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.

    Philips Elektrikli Süpürgenizin model ve seri numarası

    Philips Elektrikli Süpürgenizin model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Modelinize bağlı olarak tip plakası şu konumlarda bulunur:
    • alt kısımda,  
    • toz bölmesinin altında,
    • tutma sapının arkasında veya
    • cihazın su haznesinin arkasında.
    Model numarası genellikle sol üst köşede bulunur. İki büyük harfle başlar ve bunun ardından dört rakam gelir. FC9192/xx veya XW9385/xx buna örnektir. 

    Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.
     
    Cihazınızın model numarası ve seri numarası

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XB9185/07 , XC7057/01 , XW7110/01 , XC8057/01 , XC7055/01 , XC7053/01 , XC7040/01 , XW9383/01 , XB2122/09 , XB2123/09 , XB2142/09 , XC8349/01 , XC8049/01 , XD3110/09 , XB2142/07 , XB9155/07 , XB9125/07 , XB9145/07 , XC7043/01 , XC8147/01 , XC8043/01 , FC9750/07 , FC8785/07 , FC8781/07 , FC9331/07 , FC9332/07 , FC9323/07 , FC8802/01 , FC8144/01 , FC8146/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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