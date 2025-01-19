Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?
Yayınlandı 19 Ocak 2025
Philips Elektrikli Süpürgenizin modelini ve seri numarasını bulmak için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.
Philips Elektrikli Süpürgenizin model ve seri numarası
Philips Elektrikli Süpürgenizin model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Modelinize bağlı olarak tip plakası şu konumlarda bulunur:
Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.
- alt kısımda,
- toz bölmesinin altında,
- tutma sapının arkasında veya
- cihazın su haznesinin arkasında.
Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.