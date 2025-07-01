Philips Destek
Philips OneBlade'imi nasıl temizlerim?
OneBlade'inizi her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlemek, etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak mümkün olan en iyi tıraşı sağlar. Cihazınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- OneBlade'inizin zarar görmesini önlemek için sapını lavaboya veya sert yüzeylere çarpmayın.
- Aparatları cihazdan çıkarın ve bıçakta kalan kılları üfleyerek temizleyin. OneBlade'inizi açın ve bıçakla tarakları ılık suda yıkayın.
- Aparatları ılık su altında ayrı ayrı durulayın.
Bıçağı bir havlu veya mendille kurutmayın. Cihazın ve aparatlarının havayla kurumasını sağlayın. Cımbız gibi keskin nesneler kullanarak cihazdan kılları çıkarmaya çalışmaktan kaçının.
Philips OneBlade ürününüzün bakımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen dijital kullanım kılavuzunuza başvurun veya bizimle iletişime geçin
. Lütfen unutmayın:
Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar, aşağıdaki şekilde gösterilenlerden farklı olabilir. Ancak, verilen temizleme talimatları tüm OneBlade modelleri için geçerlidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›