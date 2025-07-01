Philips Destek Philips OneBlade'imi nasıl temizlerim?

OneBlade'inizi her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlemek, etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak mümkün olan en iyi tıraşı sağlar. Cihazınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

OneBlade'inizin zarar görmesini önlemek için sapını lavaboya veya sert yüzeylere çarpmayın. Aparatları cihazdan çıkarın ve bıçakta kalan kılları üfleyerek temizleyin. OneBlade'inizi açın ve bıçakla tarakları ılık suda yıkayın. Aparatları ılık su altında ayrı ayrı durulayın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›