Diş fırçanızın ışıkları ve uyarı sesleri, yeniden şarj olmaya ne zaman hazır olduğunu gösterir. Bazı diş fırçalarında yalnızca bir gösterge ışığı bulunurken bazılarında üç gösterge ışığı vardır. Bazı diş fırçalarında pil ışığı göstergesi yoktur. Kullanım kılavuzunda belirtilen standart şarj etme önerilerini uygulayın.



Gösterge ışıklarının her bir model için ne anlama geldiğini aşağıda bulabilirsiniz:

