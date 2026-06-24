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    Sonicare diş fırçamdaki pil durumu ışıklarının anlamı nedir?

    Yayınlandı 24 June 2026
    Diş fırçanızın ışıkları ve uyarı sesleri, yeniden şarj olmaya ne zaman hazır olduğunu gösterir. Bazı diş fırçalarında yalnızca bir gösterge ışığı bulunurken bazılarında üç gösterge ışığı vardır. Bazı diş fırçalarında pil ışığı göstergesi yoktur. Kullanım kılavuzunda belirtilen standart şarj etme önerilerini uygulayın.

    Gösterge ışıklarının her bir model için ne anlama geldiğini aşağıda bulabilirsiniz:
     

    Pil simgesinin üzerinde bir gösterge ışığı bulunan diş fırçaları

    Diş fırçası, şarj cihazındaDiş fırçası, şarj cihazında değil
    Işık yokTam şarjlı ve uyku modundaSabit yeşil ışıkTam şarjlı
    Yanıp sönen yeşil veya beyaz ışıkŞarj ediyorYanıp sönen yeşil ışıkKısmen şarjlı  
    Sabit yeşil ışıkTam şarjlıYanıp sönen sarı ışık ve 3 uyarı sesi Düşük pil seviyesi
      Yanıp sönen sarı ışık ve 2 kez tekrar eden 5 uyarı sesiPil boş
    1 şarj gösterge ışığı

    Pil simgesinin üzerinde üç gösterge ışığı bulunan diş fırçaları

    Diş fırçası, şarj cihazındaDiş fırçası, şarj cihazında değil
    Işık yokTam şarjlı ve uyku modunda3 Sabit yeşil ışıkTam şarjlı
    Yanıp sönen 1, 2 veya 3 ışıkŞarj ediyor2 Sabit yeşil ışıkKısmen şarjlı
    3 Sabit yeşil ışıkTam şarjlı1 Sabit yeşil ışık Düşük pil seviyesi
      Uyarı sesleriyle yanıp sönen 1 sarı ışıkPil boş
    3 şarj gösterge ışığı

    Yanıp sönen pil simgesi olan diş fırçaları

    Diş fırçası, şarj cihazındaDiş fırçası, şarj cihazında değil
    Işık yokTam şarjlı ve uyku modundaSabit yeşil veya beyaz ışıkTam şarjlı
    Yanıp sönen yeşil veya beyaz ışıkŞarj ediyorYanıp sönen yeşil veya beyaz ışıkKısmen şarjlı
    Sabit yeşil veya beyaz ışıkTam şarjlıYanıp sönen sarı ışık ve 3 uyarı sesi Düşük pil seviyesi
      Yanıp sönen sarı ışık ve 2 kez tekrar eden 5 uyarı sesiPil boş
    yanıp sönen pil şarj göstergesi

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX9911/84 , HX9911/88 .

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