Sonicare diş fırçamdaki pil durumu ışıklarının anlamı nedir?
Yayınlandı 24 June 2026
Diş fırçanızın ışıkları ve uyarı sesleri, yeniden şarj olmaya ne zaman hazır olduğunu gösterir. Bazı diş fırçalarında yalnızca bir gösterge ışığı bulunurken bazılarında üç gösterge ışığı vardır. Bazı diş fırçalarında pil ışığı göstergesi yoktur. Kullanım kılavuzunda belirtilen standart şarj etme önerilerini uygulayın.
Gösterge ışıklarının her bir model için ne anlama geldiğini aşağıda bulabilirsiniz:
Pil simgesinin üzerinde bir gösterge ışığı bulunan diş fırçaları
Diş fırçası, şarj cihazında
Diş fırçası, şarj cihazında değil
Işık yok
Tam şarjlı ve uyku modunda
Sabit yeşil ışık
Tam şarjlı
Yanıp sönen yeşil veya beyaz ışık
Şarj ediyor
Yanıp sönen yeşil ışık
Kısmen şarjlı
Sabit yeşil ışık
Tam şarjlı
Yanıp sönen sarı ışık ve 3 uyarı sesi
Düşük pil seviyesi
Yanıp sönen sarı ışık ve 2 kez tekrar eden 5 uyarı sesi
Pil boş
Pil simgesinin üzerinde üç gösterge ışığı bulunan diş fırçaları
Diş fırçası, şarj cihazında
Diş fırçası, şarj cihazında değil
Işık yok
Tam şarjlı ve uyku modunda
3 Sabit yeşil ışık
Tam şarjlı
Yanıp sönen 1, 2 veya 3 ışık
Şarj ediyor
2 Sabit yeşil ışık
Kısmen şarjlı
3 Sabit yeşil ışık
Tam şarjlı
1 Sabit yeşil ışık
Düşük pil seviyesi
Uyarı sesleriyle yanıp sönen 1 sarı ışık
Pil boş
Yanıp sönen pil simgesi olan diş fırçaları
Diş fırçası, şarj cihazında
Diş fırçası, şarj cihazında değil
Işık yok
Tam şarjlı ve uyku modunda
Sabit yeşil veya beyaz ışık
Tam şarjlı
Yanıp sönen yeşil veya beyaz ışık
Şarj ediyor
Yanıp sönen yeşil veya beyaz ışık
Kısmen şarjlı
Sabit yeşil veya beyaz ışık
Tam şarjlı
Yanıp sönen sarı ışık ve 3 uyarı sesi
Düşük pil seviyesi
Yanıp sönen sarı ışık ve 2 kez tekrar eden 5 uyarı sesi