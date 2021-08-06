Karbon ayak izinizi daha önce hesapladıysanız hesaba çocukları da eklediğinizde karbon ayak izinizin ne kadar arttığına şaşıracaksınız. Bunun sebebi bebeklerin birçok tüketim aşamasına dahil olmasıdır. Siz bebek banyosu, tulumlar ve önlükler satın alırken, çocuğunuz daha yürümeye bile başlamadan ciddi miktarda karbon ayak izi oluşturur. Ancak iyi bir haberimiz var. Küçük adımlar bile bebek sahibi olmanın çevresel etkisini azaltabilir. Öyleyse çevre dostu ebeveynlik yolculuğunuza başlamaya ne dersiniz? İlk adım olarak hem bebeğiniz hem de gezegenimiz için faydalı olan çevre dostu bir bebek odası oluşturun. Bilmeniz gereken her şey için 5 adımlı planımızı takip edin.
Karbon ayak izinizi daha önce hesapladıysanız hesaba çocukları da eklediğinizde karbon ayak izinizin ne kadar arttığına şaşıracaksınız. Bunun sebebi bebeklerin birçok tüketim aşamasına dahil olmasıdır. Siz bebek banyosu, tulumlar ve önlükler satın alırken, çocuğunuz daha yürümeye bile başlamadan ciddi miktarda karbon ayak izi oluşturur.
Ancak iyi bir haberimiz var. Küçük adımlar bile bebek sahibi olmanın çevresel etkisini azaltabilir. Öyleyse çevre dostu ebeveynlik yolculuğunuza başlamaya ne dersiniz? İlk adım olarak hem bebeğiniz hem de gezegenimiz için faydalı olan çevre dostu bir bebek odası oluşturun. Bilmeniz gereken her şey için 5 adımlı planımızı takip edin.
Normal boya (su bazlı olsa bile) uçucu organik bileşikler, kimyasallar ve mantar öldürücüler içerdiği için evde bebek varken pek ideal değildir. Bunun yerine, doğal malzemelerle yapılan çevre dostu boyaları kullanmayı deneyin. Bazı çevre dostu boyalar çevre için diğerlerinden daha güvenlidir; bu nedenle satın almadan önce en sürdürülebilir, çocuklar için güvenli boyaları bulmak için biraz araştırma yapın. Neyse ki çevre dostu boyalar da çok çeşitli renklere sahiptir ve geleneksel boyalar kadar dayanıklı oldukları düşünülür; yani kaliteden ödün vermezsiniz. Herkes için kazançlı bir seçim!
Normal boya (su bazlı olsa bile) uçucu organik bileşikler, kimyasallar ve mantar öldürücüler içerdiği için evde bebek varken pek ideal değildir. Bunun yerine, doğal malzemelerle yapılan çevre dostu boyaları kullanmayı deneyin. Bazı çevre dostu boyalar çevre için diğerlerinden daha güvenlidir; bu nedenle satın almadan önce en sürdürülebilir, çocuklar için güvenli boyaları bulmak için biraz araştırma yapın. Neyse ki çevre dostu boyalar da çok çeşitli renklere sahiptir ve geleneksel boyalar kadar dayanıklı oldukları düşünülür; yani kaliteden ödün vermezsiniz. Herkes için kazançlı bir seçim!
Bebek odanız için mobilya seçerken sağlam ahşap tercih edin. Kaplamalar ve laminantların zamanla salınabilecek bir dizi zararlı kimyasal içermesi muhtemeldir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm, çevre dostu yaşamın önemli temel mesajlarındandır; bu nedenle bebek odasında ikinci el mobilya kullanmayı düşünün. Arkadaşlarınızın veya ailenizin size verebileceği eski bir çekmeceli dolap olabilir veya yerel ikinci el dükkanınızdan iyi bir fiyata mobilya bulabilirsiniz. İkinci el mobilyalar, yeni gibi görünmesi için zımparalanıp yeniden boyanabilir (çevre dostu boya ile). Zımparalarken koruyucu giysiler giymeyi unutmayın ve kullanılmış parçaların günümüzün güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun.
Bebek odanız için mobilya seçerken sağlam ahşap tercih edin. Kaplamalar ve laminantların zamanla salınabilecek bir dizi zararlı kimyasal içermesi muhtemeldir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm, çevre dostu yaşamın önemli temel mesajlarındandır; bu nedenle bebek odasında ikinci el mobilya kullanmayı düşünün. Arkadaşlarınızın veya ailenizin size verebileceği eski bir çekmeceli dolap olabilir veya yerel ikinci el dükkanınızdan iyi bir fiyata mobilya bulabilirsiniz. İkinci el mobilyalar, yeni gibi görünmesi için zımparalanıp yeniden boyanabilir (çevre dostu boya ile). Zımparalarken koruyucu giysiler giymeyi unutmayın ve kullanılmış parçaların günümüzün güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun.
Bebeğiniz için yatak alırken organik opsiyonları tercih edin. Bebeğiniz günde 14 saate kadar yatakta vakit geçirir ve organik olmayan yataklar kimyasallar ve toksinler içerebilir. Organik bir yatak seçtikten sonra, organik nevresim takımları kullanmak da mantıklıdır. Biraz araştırma yaparak, organik olmayan yatak takımları ile aynı fiyata organik yatak takımları da bulabilirsiniz.
Bebeğiniz için yatak alırken organik opsiyonları tercih edin. Bebeğiniz günde 14 saate kadar yatakta vakit geçirir ve organik olmayan yataklar kimyasallar ve toksinler içerebilir. Organik bir yatak seçtikten sonra, organik nevresim takımları kullanmak da mantıklıdır. Biraz araştırma yaparak, organik olmayan yatak takımları ile aynı fiyata organik yatak takımları da bulabilirsiniz.
Muhtemelen bebek odasını doldurmak için bazı oyuncaklar bulmak isteyeceksiniz ancak bunların pazarda en çok bulunan pille çalışan plastik oyuncaklar olması gerekmez. Bu oyuncaklar genellikle nispeten kısa bir kullanım ömrüne sahiptir ve kısa süre sonra çöpe gider. Ahşap, çevre dostu oyuncakları tercih ederek bebeğinize eğlence faktöründen ödün vermeden uzun ömürlü oyuncaklar verebilirsiniz.
Muhtemelen bebek odasını doldurmak için bazı oyuncaklar bulmak isteyeceksiniz ancak bunların pazarda en çok bulunan pille çalışan plastik oyuncaklar olması gerekmez. Bu oyuncaklar genellikle nispeten kısa bir kullanım ömrüne sahiptir ve kısa süre sonra çöpe gider. Ahşap, çevre dostu oyuncakları tercih ederek bebeğinize eğlence faktöründen ödün vermeden uzun ömürlü oyuncaklar verebilirsiniz.
Bebeğiniz için çevre dostu mükemmel bir alan yaratmak için zaman ve para harcadıktan sonra, burayı temizleme adına zararlı kimyasallarla kaplamanın bir anlamı yoktur. Bebek odasında kullanmak için bazı organik temizlik ürünlerini araştırın; bunlar sadece çevre dostu olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuzu potansiyel olarak zararlı kimyasallarla temastan korur. Kimse sizden bunların tümünü yapmanızı beklemese de bu birkaç çevre dostu alışveriş yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Her çevre dostu karar, ne kadar küçük olursa olsun ailenizin karbon ayak izi ve dolayısıyla gezegen üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Philips Avent tarafından bilim insanları ve perinatal psikologlar ile iş birliği içinde yazılmıştır
Bebeğiniz için çevre dostu mükemmel bir alan yaratmak için zaman ve para harcadıktan sonra, burayı temizleme adına zararlı kimyasallarla kaplamanın bir anlamı yoktur. Bebek odasında kullanmak için bazı organik temizlik ürünlerini araştırın; bunlar sadece çevre dostu olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuzu potansiyel olarak zararlı kimyasallarla temastan korur.
Kimse sizden bunların tümünü yapmanızı beklemese de bu birkaç çevre dostu alışveriş yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Her çevre dostu karar, ne kadar küçük olursa olsun ailenizin karbon ayak izi ve dolayısıyla gezegen üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
Philips Avent tarafından bilim insanları ve perinatal psikologlar ile iş birliği içinde yazılmıştır
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