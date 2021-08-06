Karbon ayak izinizi daha önce hesapladıysanız hesaba çocukları da eklediğinizde karbon ayak izinizin ne kadar arttığına şaşıracaksınız. Bunun sebebi bebeklerin birçok tüketim aşamasına dahil olmasıdır. Siz bebek banyosu, tulumlar ve önlükler satın alırken, çocuğunuz daha yürümeye bile başlamadan ciddi miktarda karbon ayak izi oluşturur.

Ancak iyi bir haberimiz var. Küçük adımlar bile bebek sahibi olmanın çevresel etkisini azaltabilir. Öyleyse çevre dostu ebeveynlik yolculuğunuza başlamaya ne dersiniz? İlk adım olarak hem bebeğiniz hem de gezegenimiz için faydalı olan çevre dostu bir bebek odası oluşturun. Bilmeniz gereken her şey için 5 adımlı planımızı takip edin.

