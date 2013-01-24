Philips temizlik performansı puanı, müşterilerin Philips kablolu elektrikli süpürge serisindeki modellerin genel temizlik performansını kolayca karşılaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Philips temizlik performansı puanı, Philips kablolu elektrikli süpürgelerin performansını ölçmek için kullanılan beş yöntemden alınan sonucu belirtir.

Buna sert zeminler ve halılarda ince tozları* ve zorlu kirleri çekme performansı** dahildir. Ayrıca toz bölmesi dolarken sağladığı emiş gücü sürekliliği*** de puanlanır.

Her kategori 1 ila 6 puan arasındaki bir ölçeğe göre puanlanır. Genel performans puanı ince toz (1/3), zorlu kir (1/3) ve emiş gücü sürekliliği (1/3, diğer puanlarla eşit ağırlıkta olması için bu puan ikiyle çarpılır) kategorilerindeki puanlar toplanarak hesaplanır. Bu toplam 31 puandan fazlaysa performans puanı 6 yıldızlı, 28-31 puan arasındaysa 5 yıldızlı, 24-27 puan arasındaysa 4 yıldızlı, 20-23 puan arasındaysa 3 yıldızlı, 16-20 puan arasındaysa 2 yıldızlı ve 16 puandan azsa 1 yıldızlı olarak değerlendirilir.

*Uluslararası EN60312-1:2017​standardına göre ölçülmüştür

**Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine göre ölçülmüştür

***EN60312-1:2017​standardına göre ölçülmüştür