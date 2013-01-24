  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    Tam olarak ihtiyacınız olan desteği alın
    Ürününüz için özel bir çözüm mü arıyorsunuz?
    Modelinizi burada bulun

    Smart Chef kullanılırken Philips Airfryer XXL Premium ekranı yanlış süre gösteriyor

    Smart Chef programı kullanılırken Philips Airfryer XXL Premium'un ekranında doğru süre gösterilmiyorsa lütfen yukarıdaki sorun giderme önerilerimizi okuyun.

    Hesaplama aşaması sona ermiştir

    Yanıp sönen çubuklarla gösterileceği üzere, hesaplama aşaması sırasında ve sonunda Philips Airfryer'ınızda gösterilen süre farklı olabilir.

    Çekmece uzun süre açık kalmıştır

    Pişirme işlemleri arasında Philips Airfryer XXL Premium'un çekmecesini daha uzun süre açık tutarsanız pişirme süresi uygun şekilde ayarlanır.

    Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Diğer sorunlar

    Uygulamalar (2)
    Sıcaklık sorunları (1)
    Performans (1)
    Gürültü (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
    Hata bildirimleri (1)
    Görüntü (1)

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Sıkça Sorulan Sorular
    Şartlar ve koşullar
    İadeler
    Sipariş Takibi