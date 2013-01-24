Smart Chef kullanılırken Philips Airfryer XXL Premium ekranı yanlış süre gösteriyor
Smart Chef programı kullanılırken Philips Airfryer XXL Premium'un ekranında doğru süre gösterilmiyorsa lütfen yukarıdaki sorun giderme önerilerimizi okuyun.
-
Hesaplama aşaması sona ermiştir
- Yanıp sönen çubuklarla gösterileceği üzere, hesaplama aşaması sırasında ve sonunda Philips Airfryer'ınızda gösterilen süre farklı olabilir.
-
Çekmece uzun süre açık kalmıştır
- Pişirme işlemleri arasında Philips Airfryer XXL Premium'un çekmecesini daha uzun süre açık tutarsanız pişirme süresi uygun şekilde ayarlanır.
Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.