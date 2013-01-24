Cihazın önceden ısıtılmış olması veya iki pişirme işlemi arasında yeterince soğumaması nedeniyle Philips Airfryer XXL Premium cihazınızın sıcaklığı çok yüksek olabilir. Bu durumda cihazın soğuması için çekmeceyi birkaç dakika açık tutun. Ardından çekmeceyi kapatın ve Smart Chef programını yeniden başlatın.