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    Smart Chef programım hesaplama aşamasında durdu

    Philips Airfryer XXL Premium cihazınızın Smart Chef programı hesaplama aşamasında çalışmayı durdurduysa lütfen yukarıdaki sorun giderme talimatlarımızı okuyun. 

    Hesaplama aşamasında çekmece açık kalmıştır

    Çekmece açıldıktan sonra Philips Airfryer'ınızın ekranında yanıp sönen çubuklar görüyorsanız lütfen pişirme işlemine manuel modda devam edin. Smart Chef programını kısmen pişirilmiş yiyeceklerle yeniden başlattığınızda pişirme süresi yanlış hesaplanacaktır.

    Pişirme bölmesi sıcaklığı çok yüksektir

    Cihazın önceden ısıtılmış olması veya iki pişirme işlemi arasında yeterince soğumaması nedeniyle Philips Airfryer XXL Premium cihazınızın sıcaklığı çok yüksek olabilir. Bu durumda cihazın soğuması için çekmeceyi birkaç dakika açık tutun. Ardından çekmeceyi kapatın ve Smart Chef programını yeniden başlatın.

    Diğer sorunlar

    Uygulamalar (2)
    Sıcaklık sorunları (1)
    Performans (1)
    Gürültü (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
    Hata bildirimleri (1)
    Görüntü (1)

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