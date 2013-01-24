Kablosuz elektrikli süpürgenizin döner fırçası sıkışmışsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki adım adım talimatları izleyin:



1. Cihazı kapatın

2. Başlığın kapağını açın ve fırçayı çıkarın

3. Döner fırça çevresinde biriken saçları, ipleri ve diğer kirleri bir makasla kesin

4. Döner fırçayı başlığa geri takın ve kapağı kapatın



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