  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    Tam olarak ihtiyacınız olan desteği alın
    Ürününüz için özel bir çözüm mü arıyorsunuz?
    Modelinizi burada bulun

    Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo cihazım emiş gücünü kaybetti

    Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo veya PowerPro Aqua cihazınız düşük emiş gücüne sahipse lütfen sorunu kendiniz çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimize göz atın.

    Filtre tıkanmış olabilir

    Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo ve PowerPro Aqua cihazınızın fırçasının altına kir veya saç sıkışabilir. Bu, döner fırçanın sıkışmasına neden olabilir. 

    Bu sorunu çözmek için lütfen kablosuz elektrikli süpürgenizin fırçasını temizlemek üzere aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Cihazı kapatın ve filtre düğmesine tıklayarak filtreyi çıkarın
    2. Köpük filtreyi çıkarın
    3. Köpük filtreyi musluk suyuyla temizleyin
    4. Filtreyi cihaza geri takmadan önce 24 saat kurumasını bekleyin
     

    Cleaning the filter of Philips PowerPro Duo

    Döner fırça sıkışmıştır

    Kablosuz elektrikli süpürgenizin döner fırçası sıkışmışsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki adım adım talimatları izleyin:

    1. Cihazı kapatın 
    2. Başlığın kapağını açın ve fırçayı çıkarın
    3. Döner fırça çevresinde biriken saçları, ipleri ve diğer kirleri bir makasla kesin
    4. Döner fırçayı başlığa geri takın ve kapağı kapatın 

    Bu çözümlerle sorun giderilmedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
     

    Sorun giderme

    Diğer hatalar (1)
    Performans (1)

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Sıkça Sorulan Sorular
    Şartlar ve koşullar
    İadeler
    Sipariş Takibi