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    Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max emiş gücünü kaybetti

    Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max veya SpeedPro Max Aqua cihazınız düşük emiş gücüne sahipse lütfen aşağıdaki sorun giderme önerimize göz atın.

    Filtre tıkalıdır

    Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max cihazınızın filtresi kirliyse bu durum, kablosuz elektrik süpürgenizin performansını etkileyebilir.

    Optimum temizleme gücü için filtreyi temizlemek üzere lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Cihazın toz kovasını çıkarın
    2. Toz kovasının altında bulunan filtreyi çıkarın 
    Not: Bu filtre, normal bir filtre ve köpük filtreden oluşur. Normal filtre yıkanamaz. Köpük kısım suyla yıkanabilir.
    3. Köpük filtreyi normal filtreden ayırın
    4. Köpük filtreyi suyla yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin
    Not: Köpük filtrenin cihaza geri takılabilmesi için tamamen kuruması gerekir.
    5. Normal filtreyi hafifçe vurarak temizleyin 
    6. Normal filtreyi ve köpük filtreyi birleştirin ve toz kovasına geri takın
     

    Döner fırça sıkışmıştır

    Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max cihazınızın fırçasının altına kir veya saç sıkışabilir. Bu, döner fırçanın sıkışmasına neden olabilir. 

    Bu sorunu çözmek için lütfen elektrikli süpürgenizin fırçasını temizlemek üzere aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Cihazı kapatın
    2. Başlığı ters çevirin 
    3. Döner fırçayı, özel kapağı çevirerek çıkarın (aşağıdaki resim 2'ye bakın)
    4. Döner fırça çevresinde biriken saçları, tüyleri ve diğer kirleri bir makasla kesin (aşağıdaki resim 3'e bakın)
    5. Döner fırçayı başlığa geri takın (aşağıdaki resim 4'e bakın)
     

    Toz kovası doludur

    Toz kovası doluysa kablosuz elektrikli süpürgenizin performansı düşebilir.
    Optimum performans için aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Cihazı kapatın ve toz kovasını cihazdan çıkarın
    2. Toz kovasını açın 
    3. Toz kovasını çöpe boşaltın
    4. Toz kovasının iç kısmını nemli bir bezle temizleyin

    Bu çözümler sorunu çözmedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
     

    Diğer sorunlar

    Diğer hatalar (1)
    Ürün Kullanımı ve Sonuçları (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)

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