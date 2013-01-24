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Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Modelinize bağlı olarak bu sorunu nasıl çözeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
AquaTrio fırçalarınız eskidiğinde elektrikli süpürgeniz normalden daha yüksek bir ses çıkarabilir.
Bu durumda fırçaları değiştirin.
AquaTrio fırçalarınızın kod numarası: FC8054
Lütfen dikkat: AquaTrio fırçalarınızın her 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir.
Yukarıda verilen seçeneklerin tamamını kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz çıkarmaya devam ediyorsa elektrikli süpürgenizde teknik bir arıza olabilir.
Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.