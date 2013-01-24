Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyor/

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Modelinize bağlı olarak bu sorunu nasıl çözeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.