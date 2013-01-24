  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Tam olarak ihtiyacınız olan desteği alın
    Ürününüz için özel bir çözüm mü arıyorsunuz?
    Modelinizi burada bulun

    Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyor/

    Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Modelinize bağlı olarak bu sorunu nasıl çözeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

    1. AquaTrio 9000 serisi

    Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:

    Yalnızca süpürme amaçlı kurulum 
    Hava akışı engellenmiştir
    Hava akışı, cihazınızda sıkışan bir nesne tarafından kısmen engellenebilir. Döner fırçanın etrafına dolanmış kıllar veya başka engeller olabilir. Süpürme işlemine devam etmeden önce lütfen engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunları çıkarın. Toz haznesinin içindeki silindiri engelleyen nesneler de olabilir. Lütfen silindirde engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunları çıkarın.

    Farklı bir aksesuar kullanılmıştır 
    Normalden farklı bir aksesuar kullandığınızda Philips elektrikli süpürgenizin farklı bir ses çıkardığını fark edebilirsiniz. 
    Bu aksesuarı kullanmayı bıraktığınızda cihazınızın normal sesler çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Süpürgenin sesi normale dönerse çıkan sesle ilgili endişelenmeyin, bu durum normaldir. 

    Filtre tıkanmış veya yanlış takılmıştır 
    Philips elektrikli süpürgenizin filtresi tıkanmışsa olağan dışı sesler duyabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için lütfen filtre temizleme ile ilgili adımları izleyin (aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir):

    1.    Filtre kutusunu toz haznesinden çıkarın (bkz. resim a1).
    Filtre kutusunu açın ve köpük filtreyi çıkarın (bkz. resim a2).  
    2.    Köpük filtreyi bir çöp kutusunun üzerinde sallayarak üzerindeki kir tabakasını boşaltın. Ardından köpük filtreyi musluk suyunun altında durulayın ve suyunu sıkın (bkz. resim a3)
    Not: Bu filtre seti, filtre kutusu ve köpük filtreden oluşur. Lütfen filtre kutusunun temizlik sırasında ıslanmadığından emin olun.
    3.    Filtre kutusunu nemli bir bezle temizleyin (bkz. resim a4)
    Not: Filtre kutusundaki beyaz malzemeyi elektrikli süpürge, fırça, su veya herhangi bir temizlik maddesiyle temizlemeyin. Aksi halde malzemeye zarar verirsiniz. 
    4.    Sünger filtreyi kurumaya bırakın ve filtre kutusuna tekrar takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.
    Köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusunu toz haznesine geri takın. 3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine yeniden takın (bkz. resim a5)
    Not: 3'ü 1 arada tutma sapını, (köpük filtrenin bulunduğu) filtre kutusu olmadan toz haznesine yeniden takmayın. 

    Elektrikli süpürgenizin olağan dışı sesler çıkarmasının bir başka nedeni de filtrenin yanlış takılması olabilir. Lütfen, köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusunu toz haznesine geri takın

    Toz haznesi dolmuştur 
    Philips elektrikli süpürgenizin toz haznesi dolduğunda cihaz olağan dışı sesler çıkarabilir. Lütfen toz haznesini boşaltmaya yönelik adımları izleyin.
    Toz haznesini düzenli olarak boşaltmanızı ve kirin "Max" göstergesini geçmediğinden emin olmanızı öneririz. Bu sayede, filtrenin hızlıca tıkanmaması sağlanır (bkz. resim b1).  
    1.    Toz haznesinin 3'ü 1 arada tutma sapını serbest bırakmak için düğmeye basın (bkz. resim b2).   
    2.    Filtre kutusunu toz haznesinden çıkarın (bkz. resim b3).  
    3.    Toz haznesindeki kiri çöp kutusuna boşaltın (bkz. resim b4). 
    4.    Filtre kutusunu toz haznesine geri takın (bkz. resim b5).  
    Not: Kapağı toz haznesine geri takmadan önce toz haznesinin tamamen kuru olduğundan emin olun. Haznenin kuruması yaklaşık 24 saat sürebilir. 
    5.    3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine yeniden takın. Öncelikle arka parçayı taktığınızdan emin olun. Ardından ön parçayı, bir klik sesiyle yerine oturacak şekilde takın (bkz. resim b6).

    Lütfen toz haznesini boşaltmaya yönelik adımları izleyin (aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir):
    1.    Köpük filtre dahil olmak üzere filtre kutusunu çıkarın (bkz. resim c1).  
    2.    Toz haznesindeki kiri çöp kutusuna boşaltın (bkz. resim c2).  
    3.    Toz haznesinin ve siklonun içini musluk suyu altında durulayın (bkz. resim c3).  
    Not: Lütfen toz haznesini bulaşık makinesinde yıkamayın! 
    4.    Toz haznesi ve siklon tamamen kuruyana kadar bekleyin (bkz. resim c4).  
    5.    Toz haznesi kuruduğunda köpük filtrenin bulunduğu filtre kutusunu geri takın (bkz. resim c5).  
    6.    3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine geri takın (bkz. resim c6).  
    Not: 3'ü 1 arada tutma sapını, (köpük filtrenin bulunduğu) filtre kutusu olmadan toz haznesine yeniden takmayın.

    Motor hasar görmüştür 
    Yukarıdaki durumlar karşılaştığınız durum için geçerli değilse Philips elektrikli süpürgenizin Güç Motoru hasarlı olabilir. Bu durumda daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Süpürme ve Silme amaçlı kurulum                                                                                             
    Motorlardan birinin veya her ikisinin etrafına dolaşmış kıllar veya başka engeller olabilir. Lütfen mikrofiber fırçaları çıkarın, motorlarda engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunları çıkarın.

    Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz hala ses çıkarıyorsa teknik bir arıza ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.

    2. AquaTrio Pro ve 3. AquaTrio

    Philips AquaTrio (Pro) Elektrikli Süpürgeniz yüksek veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunun çözümü aşağıda açıklanmıştır.

    Güçlü AquaTrio (Pro) motoru açıktır
    Philips AquaTrio (Pro) Elektrikli Süpürgenizde çok güçlü bir motor bulunur ve bu da diğer elektrikli süpürgelerden daha yüksek ses çıkarmasına neden olur.

    Başlığa bir nesne sıkışmıştır
    Elektrikli süpürgeniz bir nesneyi (ör. küçük bir taş) çekmiş ve taş, başlıkta sıkışmış olabilir. Bu, tıkırtı sesinin çıkmasına neden olur. Başlığın kapağını açın ve başlığa sıkışan nesneyi çıkarın.

    Fırçalar eskimiştir
    AquaTrio (Pro) fırçalarınız eskidiğinde süpürgeniz normalden daha yüksek sesler çıkarabilir. Bu durumda fırçaları değiştirin.
    Not: AquaTrio'nun (Pro) fırçaları 6 ayda bir değiştirilmelidir.

    Teknik bir arıza vardır
    Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz hala ses çıkarıyorsa teknik bir arıza ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.
     

    Fırçalar eskimiştir

    AquaTrio fırçalarınız eskidiğinde elektrikli süpürgeniz normalden daha yüksek bir ses çıkarabilir.
    Bu durumda fırçaları değiştirin.

    AquaTrio fırçalarınızın kod numarası: FC8054

    Lütfen dikkat: AquaTrio fırçalarınızın her 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir.

    Teknik bir arıza vardır

    Yukarıda verilen seçeneklerin tamamını kontrol ettiyseniz ve elektrikli süpürgeniz çıkarmaya devam ediyorsa elektrikli süpürgenizde teknik bir arıza olabilir.

    Bu durumda lütfen bizimle iletişime geçin.

    Diğer sorunlar

    Performans (3)
    Temizlik ve Bakım (1)
    Cihaz (1)

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Sıkça Sorulan Sorular
    Şartlar ve koşullar
    İadeler
    Sipariş Takibi

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.