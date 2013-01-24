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    Philips SpeedPro Süpürgemin pili çabuk tükeniyor

    Philips SpeedPro veya SpeedPro Max Elektrikli Süpürgenizin pili çabuk tükeniyorsa bu sorunu kolayca çözebilmeniz için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.

    Elektrikli süpürge, en yüksek güç ayarında süpürüyordur

    Elektrikli süpürgeniz, modeline bağlı olarak farklı güç ayarlarıyla birlikte gelir. Aşağıdaki modellerin normal günlük kullanım için önerilen ayarlarını bulabilirsiniz:

    SpeedPro için: Philips SpeedPro Elektrikli Süpürgenizin iki emiş gücü ayarı bulunur: 1 ve 2. Normal günlük kullanım için önerilen ayar 1'dir. En yüksek ayar 2'dir ve emiş gücü daha yüksektir. Ayar 2, çok kirli bölgelerin temizlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Pil, 2 ayarında çok hızlı tükenir. Elektrikli süpürgenizin normal düzeydeki toz miktarını temizlemesi için en iyi seçenek ayar 1'dir.

    SpeedPro Max için: Philips SpeedPro Max Elektrikli Süpürgenizin en yüksek ayarı Turbo'dur ve emiş gücü çok yüksektir. Buna bağlı olarak, Turbo ayarda cihazın pili çok hızlı tükenir. Bu ayar, yalnızca çok kirli bölgelerin temizlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup günlük kullanım için uygun değildir. Normal düzeydeki toz miktarını temizlemek için Philips SpeedPro Max'inizin ayarını 1 veya 2 olarak belirlemelisiniz.

    Şarj edilebilir pilin kullanım ömrü bitmiş olabilir

    Elektrikli süpürgenizin şarj edilebilir pilini bir Philips servis merkezinde değiştirin.

    Yukarıdaki çözümler sorununu çözmedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

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