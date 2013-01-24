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    Philips Elektrikli Süpürgem açılmıyor

    Philips Elektrikli Süpürgeniz açılmıyorsa bu sorunun basit bir çözümü olabilir. Bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.

    Philips Elektrikli Süpürgenizin fişi prize takılı değildir

    Cihazın fişi prize takılı değilse lütfen takın.

    Açma/kapama düğmesine düzgün bir şekilde basılmamıştır

    Açma/kapatma düğmesine iyice bastığınızdan emin olun.

    Philips Elektrikli Süpürgenizin açma/kapatma düğmesine düzgün şekilde basmazsanız cihaz açılmaz.

    Uzaktan kumandanın pilleri bitmiştir

    Philips Elektrikli Süpürgenizin, uzaktan kumanda kullanılmadan açma/kapatma düğmesine basılarak açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa uzaktan kumandanızın pilleri bitmiştir. Bu durum sadece kızılötesi uzaktan kumandaya sahip elektrikli süpürgeler için geçerlidir.

    Bu durumda, pilleri değiştirmek sorunu çözecektir.

    Not:

    Önceki seçeneklerden hiçbiri sorununuzu çözmezse Philips Elektrikli Süpürgenizle ilgili teknik bir arıza olabilir.
    Bu durumda daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

    Sorun giderme

    Diğer hatalar (2)
    Performans (1)
    Cihaz (1)

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