Philips Elektrikli Süpürgenizin, uzaktan kumanda kullanılmadan açma/kapatma düğmesine basılarak açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa uzaktan kumandanızın pilleri bitmiştir. Bu durum sadece kızılötesi uzaktan kumandaya sahip elektrikli süpürgeler için geçerlidir.

Bu durumda, pilleri değiştirmek sorunu çözecektir.

Not:

Önceki seçeneklerden hiçbiri sorununuzu çözmezse Philips Elektrikli Süpürgenizle ilgili teknik bir arıza olabilir.

Bu durumda daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.