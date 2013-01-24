Cihazın fişi prize takılı değilse lütfen takın.
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Philips Elektrikli Süpürgeniz açılmıyorsa bu sorunun basit bir çözümü olabilir. Bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.
Cihazın fişi prize takılı değilse lütfen takın.
Açma/kapatma düğmesine iyice bastığınızdan emin olun.
Philips Elektrikli Süpürgenizin açma/kapatma düğmesine düzgün şekilde basmazsanız cihaz açılmaz.
Philips Elektrikli Süpürgenizin, uzaktan kumanda kullanılmadan açma/kapatma düğmesine basılarak açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa uzaktan kumandanızın pilleri bitmiştir. Bu durum sadece kızılötesi uzaktan kumandaya sahip elektrikli süpürgeler için geçerlidir.
Bu durumda, pilleri değiştirmek sorunu çözecektir.
Not:
Önceki seçeneklerden hiçbiri sorununuzu çözmezse Philips Elektrikli Süpürgenizle ilgili teknik bir arıza olabilir.
Bu durumda daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.