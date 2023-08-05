İlk kez elektrikli diş fırçası kullandığınızda titreşimlerin gücü şaşırtıcı olabilir. Manuel diş fırçası kullanımına kıyasla daha fazla titreşim hissetmeniz normaldir.
Yoğunluk seviyesini azaltmayı düşünebilirsiniz.
Bazı fırçalama modlarında farklı yoğunluk seviyeleri kullanılır. Fırçalama modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Tüm modellerde yoğunluk özelliği bulunmaz. Yoğunluk ayarını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
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