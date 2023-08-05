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    Philips Destek

    Sonicare diş fırçamın titreşimi fazla güçlü

    Yayınlandı 05 August 2023

    İlk kez elektrikli diş fırçası kullandığınızda titreşimlerin gücü şaşırtıcı olabilir. Manuel diş fırçası kullanımına kıyasla daha fazla titreşim hissetmeniz normaldir. 

    EasyStart özelliği

    Bazı modellerde EasyStart özelliği bulunur. Bu özellik, ilk 14 fırçalama seansında titreşimi yavaşça artırır. Titreşimlere kademeli olarak alışmanızı sağlar. 

    Hâlâ çok mu güçlü?

    • Yoğunluk seviyesini azaltmayı düşünebilirsiniz. 

    • Bazı fırçalama modlarında farklı yoğunluk seviyeleri kullanılır. Fırçalama modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.  

    Tüm modellerde yoğunluk özelliği bulunmaz. Yoğunluk ayarını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. 

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    Sonicare diş fırçamın titreşimi zayıf
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