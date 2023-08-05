Yoğunluk seviyesini azaltmayı düşünebilirsiniz.

Bazı fırçalama modlarında farklı yoğunluk seviyeleri kullanılır. Fırçalama modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Tüm modellerde yoğunluk özelliği bulunmaz. Yoğunluk ayarını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.