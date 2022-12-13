Philips Destek

Sonicare diş fırçam çok fazla ses çıkarıyor

Diş fırçanız yüksek bir ses çıkarıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları, bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.



Aşağıdaki adımları, listelenen sırada uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Alternatif olarak sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.