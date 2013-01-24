Elektrikli süpürgenin motoru çalıştığında ısı üretir. Bu ısıyı elektrikli süpürgeye dokunduğunuzda veya egzoz havasından fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu durum normaldir.
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Philips elektrikli süpürgeniz çok ısınıyorsa konuyla ilgili bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bölüme bakın.
Elektrikli süpürgenin motoru çalıştığında ısı üretir. Bu ısıyı elektrikli süpürgeye dokunduğunuzda veya egzoz havasından fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu durum normaldir.
Philips elektrikli süpürgeniz tıkandığında normalden daha fazla ısı üretebilir. Bu durumda, elektrikli süpürgenin temizleme performansı da normalden daha düşük olur.
Torbasız elektrikli süpürge:
Torbalı elektrikli süpürge:
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra Philips elektrikli süpürgeniz kullanım sırasında hala çok ısınıyorsa elektrikli süpürgeyi kullanmayı bırakın ve bizimle iletişime geçin.