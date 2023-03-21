Tıraş makineniz kirli olduğu için açılmıyor veya hareket etmiyor olabilir. Tıraş makinenizin içinde kalan saç/kıl veya kir parçacıkları tıraş başlıklarının tıkanmasına neden olabilir.

Bu sorunu çözmek için tıraş makinenizi düzgün bir şekilde temizleyin. Mümkünse tıraş başlığını çıkarın ve tıraş makinenizin içini de temizleyin. Ayrıntılı temizleme talimatları için kullanım kılavuzunuza başvurun.

Bazı tıraş makinelerinde, tıraş makinesinin temizlenmesi gerektiğini yanıp sönerek belirten bir temizleme hatırlatıcısı simgesi bulunur.