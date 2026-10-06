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Philips Espresso Makinemden kahve gelmiyor

Philips Espresso Makineniz kahve vermiyorsa olası nedenleri ve sorunu çözmenin yollarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bu sorunu makineyi ilk kez kullanırken yaşıyorsanız bu durumda sadece birkaç damla kahve gelmesinin normal olduğunu lütfen unutmayın. Birkaç bardak daha hazırladıktan sonra beklenen miktarda kahve elde edebilmeniz gerekir. 
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: EP5544/50, EP5541/50, EP3343/50. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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