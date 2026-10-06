Philips Espresso Makinemden kahve gelmiyor

Espresso makineniz yüksek ses çıkarıyorsa ve su haznesine su akmıyorsa bunun nedeni genellikle sıkışmış havadır.

Aşağıdaki adımlar bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır:

1. Espresso makinenizi kapatın

2. Su haznesini boşaltın ve AquaClean filtresini (veya makinenizin kullandığı diğer su filtresini) çıkarın

3. Su haznesini suyla doldurun ve tekrar yerine yerleştirin

4. Makineyi tekrar açın. Makine ısındığında sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su doldurun



AquaClean su filtresi kullanıyorsanız filtrenin hazır olduğundan ve kullanım için doğru şekilde takıldığından emin olmak üzere bu ek adımları izleyin:

1. AquaClean su filtresini 5 saniye boyunca sallayın

2. Hava kabarcığı çıkışı durana kadar filtreyi ters şekilde su dolu bir kapta/kasede tutun

3. Filtreyi su haznesine geri takın ve su haznesini suyla doldurun

4. Makineyi yeniden çalıştırın, kapatın ve tekrar açın

5. Sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su akıtın



Not: AquaClean filtresini üç aydan uzun süredir kullanıyorsanız lütfen filtreyi değiştirin. Filtre, bu süreden daha uzun kullanıldıysa tıkanmış olabilir.