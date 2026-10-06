Philips Espresso Makinemden kahve gelmiyor

Philips Espresso Makineniz kahve vermiyorsa olası nedenleri ve sorunu çözmenin yollarını aşağıda bulabilirsiniz.
Bu sorunu makineyi ilk kez kullanırken yaşıyorsanız bu durumda sadece birkaç damla kahve gelmesinin normal olduğunu lütfen unutmayın. Birkaç bardak daha hazırladıktan sonra beklenen miktarda kahve elde edebilmeniz gerekir.
Espresso makineniz yüksek ses çıkarıyorsa ve su haznesine su akmıyorsa bunun nedeni genellikle sıkışmış havadır. Aşağıdaki adımlar bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır: 1. Espresso makinenizi kapatın 2. Su haznesini boşaltın ve AquaClean filtresini (veya makinenizin kullandığı diğer su filtresini) çıkarın 3. Su haznesini suyla doldurun ve tekrar yerine yerleştirin 4. Makineyi tekrar açın. Makine ısındığında sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su doldurun
AquaClean su filtresi kullanıyorsanız filtrenin hazır olduğundan ve kullanım için doğru şekilde takıldığından emin olmak üzere bu ek adımları izleyin: 1. AquaClean su filtresini 5 saniye boyunca sallayın 2. Hava kabarcığı çıkışı durana kadar filtreyi ters şekilde su dolu bir kapta/kasede tutun 3. Filtreyi su haznesine geri takın ve su haznesini suyla doldurun 4. Makineyi yeniden çalıştırın, kapatın ve tekrar açın 5. Sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su akıtın
Not: AquaClean filtresini üç aydan uzun süredir kullanıyorsanız lütfen filtreyi değiştirin. Filtre, bu süreden daha uzun kullanıldıysa tıkanmış olabilir.
Demleme grubu kirli veya tıkalıysa bu, espresso makinenizin kahve vermesine engel olabilir. Bunu önlemek için aşağıdaki adımlarda (veya eğitim videomuzda gösterildiği gibi) açıklandığı gibi demleme grubunun haftada bir durulanması önemlidir.
1. Espresso makinenizi kapatın. Tamamen kapanana veya makineden gelen tüm sesler durana kadar 15 ila 20 saniye bekleyin 2. Servis kapağını açın ve demleme grubunu çıkarın. Çıkarmak için sağ taraftaki "PUSH" yazılı düğmeye basıp tutarak kendinize doğru çekebilirsiniz 3. Demleme grubunu ılık suyla iyice durulayın ve yeniden yerine yerleştirmeden önce kurumasını bekleyin
Not: Demleme grubunu derinlemesine temizlemek için Philips kahve yağı temizleyici tablet (CA6704) kullanmanızı öneririz.
Makinenin kahve vermemesinin bir başka nedeni kahve musluğunun tıkalı olması olabilir. Kirden kurtulmak için boru temizleme çubuğu veya iğne ile musluğu temizleyebilirsiniz.
Önceden öğütülmüş kahve işlevi kullanılırken doğru kahve miktarı aşılırsa bu, demleme grubunun aşırı dolmasına neden olabilir. Kahve tozu atılır ve makine kahve vermez.
Önceden öğütülmüş kahve işlevini kullanırken bunun olmasını önlemek için: Önceden öğütülmüş kahve bölmesine önceden öğütülmüş kahve eklemeden önce makinenin düzgün bir şekilde açıldığından ve kullanıma hazır olduğundan emin olun. Verilen kaşığı kullanarak yalnızca bir dolu kaşık kahve kullanın ve fazlasını geri silkeleyin.
Espresso makinenizin içinde kireç birikmişse bu durum arızaya neden olabilir. Tüm Philips Espresso Makinelerinde özel bir kireç temizleme göstergesi bulunur ve makine uyardığında makinenin kirecini temizlemenizi öneririz.
Makinenizin kahve vermemesinin bir diğer olası nedeni de önceden öğütülmüş bir kahve bölmesidir. Bu durumda aşağıdaki adımları veya talimat videolarını izleyerek sorunu giderebilirsiniz:
1. Espresso makinenizi kapatın. Tamamen kapanana veya makineden gelen tüm sesler durana kadar 15 ila 20 saniye bekleyin 2. Servis kapağını açın ve sağ taraftaki "PUSH" yazılı düğmeye basarak demleme grubunu çıkarın, tutun ve kendinize doğru çekin 3. Önceden öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını açın ve kaşığın sapını içine yerleştirin 4. Tıkanıklığa neden olan öğütülmüş kahve taneleri düşene kadar sapı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:EP5544/50, EP5541/50, EP3343/50. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›