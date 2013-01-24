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    Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor

    Philips Saç Şekillendiricinizi açarken sorun yaşıyorsanız lütfen bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.

    Cihazın fişi takılı değildir

    Saç şekillendiricinizi açmadan önce, çalışır durumda bir elektrik soketine bağlı olduğundan emin olun. Elektrik soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için farklı bir cihazı takıp çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

    Elektrik gerilimi uygun değildir

    Elektrik soketi geriliminin saç şekillendiriciniz için uygun olduğundan emin olun. Cihazınız için hangi gerilimin uygun olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanım kılavuzunuza başvurun.

    Kablo hasar görmüş olabilir

    Saç şekillendiriciniz hala açılmıyorsa kablosu zarar görmüş olabilir. Böyle bir durumda, daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

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