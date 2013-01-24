Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor
Philips Saç Şekillendiricinizi açarken sorun yaşıyorsanız lütfen bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.
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Cihazın fişi takılı değildir
- Saç şekillendiricinizi açmadan önce, çalışır durumda bir elektrik soketine bağlı olduğundan emin olun. Elektrik soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için farklı bir cihazı takıp çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
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Elektrik gerilimi uygun değildir
- Elektrik soketi geriliminin saç şekillendiriciniz için uygun olduğundan emin olun. Cihazınız için hangi gerilimin uygun olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanım kılavuzunuza başvurun.
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Kablo hasar görmüş olabilir
- Saç şekillendiriciniz hala açılmıyorsa kablosu zarar görmüş olabilir. Böyle bir durumda, daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.