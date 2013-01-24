Bu rahatsızlığın önüne geçmek için boruyu sık sık odadaki diğer metal nesnelere değdirerek cihaz yükünü boşaltın (örneğin, masanın veya sandalyenin ayakları, radyatör vb.).

Ayrıca odaya su koyarak nem seviyesini artırmanızı da öneririz. Örneğin, radyatörünüze içi su dolu kaplar asabilir veya radyatörlerinizin üzerine veya yakınına su dolu kaplar yerleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki çözüm sorununuzu çözmenize yardımcı olmadıysa lütfen Philips Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantıya geçin.