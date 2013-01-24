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Philips elektrik süpürgenizi kullanırken statik elektrik çarpması yaşıyorsanız endişelenmenize gerek yoktur. Bu durumun sebebini ve bu durumu nasıl engelleyebileceğinizi öğrenin.
Özellikle havadaki nemin az olduğu odalarda kullanılırken, elektrik süpürgenizin üzerinde statik elektrik birikir. Bu nedenle cihazınızın borusuna veya diğer çelik kısımlarına dokunduğunuzda elektrik çarpabilir. Bu çarpmalar size veya cihaza zarar vermez.
Bu rahatsızlığın önüne geçmek için boruyu sık sık odadaki diğer metal nesnelere değdirerek cihaz yükünü boşaltın (örneğin, masanın veya sandalyenin ayakları, radyatör vb.).
Ayrıca odaya su koyarak nem seviyesini artırmanızı da öneririz. Örneğin, radyatörünüze içi su dolu kaplar asabilir veya radyatörlerinizin üzerine veya yakınına su dolu kaplar yerleştirebilirsiniz.
Yukarıdaki çözüm sorununuzu çözmenize yardımcı olmadıysa lütfen Philips Müşteri Destek Merkezi'yle bağlantıya geçin.