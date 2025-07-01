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Philips Avent elektrikli göğüs pompamın emme gücü düşük veya hiç yok

Philips Avent göğüs pompanızın emme gücü düşükse, hiç emme gücü yoksa, emme gücü zayıfsa veya sütü etkili bir şekilde sağmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCF323/11 , SCF395/11 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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