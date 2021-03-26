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Üretimden kaldırıldı

MinicellsPil

ZA10BX30/00

Üstün kaliteli çinko-hava işitme destek hücresi

Kişisel işitme cihazları için uzun süreli performans sağlar

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Üstün kaliteli çinko-hava işitme destek hücresi

  • 1,4 V

  • Çinko-hava

Uzun vadeli performans için güvenilir

Güvenilir ve uzun vadeli performansı garanti etmek için üretimde mükemmel teknoloji kullanılmaktadır.

Çinko-hava teknolojisi, işitme cihazları için tasarlanmıştır

İşitme cihazınıza enerji sağlamak için çinko-hava teknolojisi.

Renkler, pil boyutlarının tanınmasını kolaylaştırır

En yaygın pil boyutlarının tanınmasını kolaylaştırmak için sektör standartlarına uygun renk kodlaması kullanıyoruz.

Teknik Özellikler

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