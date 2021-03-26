2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ZA10BX30/00
Üstün kaliteli çinko-hava işitme destek hücresi
Kişisel işitme cihazları için uzun süreli performans sağlar
1,4 V
Çinko-hava
Güvenilir ve uzun vadeli performansı garanti etmek için üretimde mükemmel teknoloji kullanılmaktadır.
İşitme cihazınıza enerji sağlamak için çinko-hava teknolojisi.
En yaygın pil boyutlarının tanınmasını kolaylaştırmak için sektör standartlarına uygun renk kodlaması kullanıyoruz.
Yorumlar