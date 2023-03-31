Ulaşılması zor alanları da temizler

Alçak olması (97 mm) sayesinde kanepeler, yataklar ve diğer mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları da temizler. Daha detaylı temizlik için yan fırçasını kullanarak kenarları süpürür ve kirleri emme girişine ulaştırır. Robot, sizin yardımınız gerekmeden evinizde hareket edebilir. Yüksekliği 20 mm'ye kadar olan engelleri kolayca aşabilir; örneğin kapı eşiklerinin üzerinden geçebilir ve halıların ya da kilimlerin üzerine çıkabilir. Ayrıca, robotun yüksekten veya merdivenlerden düşmesini önlemek için alt kısmında altı adet düşme önleyici sensör bulunur.