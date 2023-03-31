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    7000 Serisi Aqua

    Islak ve Kuru Robot Süpürge

    XU7100/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
      -{discount-value}
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      7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge

      XU7100/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

      Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge

      Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

      Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün

      Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

      Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge

      Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

      Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün

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        7000 Serisi Aqua

        7000 Serisi Aqua

        Islak ve Kuru Robot Süpürge

        - {discount-value}

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        Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

        • Otomatik Boşaltma istasyonu
        • İpek Beyaz ve Altın Sarısı
        • HomeRun Uygulamasına bağlanır
        Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

        Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

        Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürme işlemine kıyasla daha fazla ince tozu temizler, böylece zeminde ayak tabanınız bile kirlenmeden rahatlıkla yürüyebilirsiniz.

        Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır

        Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır

        Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.

        Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

        Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

        Robot ve Otomatik Boşaltma istasyonu, evinizin dekoruna uyum sağlayacak birinci sınıf kaplamaya sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. HomeRun 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, evinizin dekoruna uyacak iki şık tasarımla sunulur: Koyu Siyah ve Altın Sarısı (XU7100/01) ile İpek Beyaz ve Altın Sarısı (XU7100/02). Beyaz Otomatik Boşaltma istasyonu, bakımı kolay su geçirmez malzemeyle kaplanmıştır.

        5000 Pa ultra güçlü emiş gücü ile büyük tozları toplar

        5000 Pa ultra güçlü emiş gücü ile büyük tozları toplar

        Ultra yüksek emiş gücü (5000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir*), kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları temizler.

        30 gün zahmetsiz kullanım

        30 gün zahmetsiz kullanım

        Robot, Philips Dual Wave (TM) teknolojisini kullanarak 30 saniyeden daha kısa bir sürede haznesindeki kirleri otomatik olarak otomatik boşaltma istasyonuna boşaltır. Aynı anda hem emiş gücüne hem de itiş gücüne sahip özel hava akışı sayesinde uzun tüyler dahil geride hiçbir kir kalmaz. İstasyon, 30 güne* kadar toz, tüy ve diğer kirleri tutabilen 3,0 litrelik tek kullanımlık, anti alerjik bir torba içerir ve boşaltma zahmeti olmadan 30 gün boyunca temizliğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Torba, toz bulutu olmadan hijyenik bir şekilde atılabilir - astım ve alerji hastaları için uygundur.

        Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir

        Sezgisel kullanım - İlk kez kullananlar için idealdir

        Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.

        Titreşimli paspas, ayak izlerini hassas ve etkili bir şekilde giderir

        Titreşimli paspas, ayak izlerini hassas ve etkili bir şekilde giderir

        Yıkanabilir paspas bezi, kirli ayakkabılar çamur ve evcil hayvan tüyleri gibi çeşitli kirleri etkili bir şekilde temizlemek için ultra ince liflerden yapılmıştır. Titreşimli paspas teknolojisi, ayak izlerini nazik ama etkili bir şekilde temizleyerek sadece süpürmenin ötesinde üst düzey bir temizlik sağlar. 240 ml'lik su haznesi, robotun yeniden doldurmadan 150 metrekareyi temizlemesini sağlar.

        Tek pil şarjıyla 180 dakikaya kadar temizlik

        Tek pil şarjıyla 180 dakikaya kadar temizlik

        Güçlü 5200 mAh Lityum İyon pil, 185 m²'lik alan için yeterli olacak şekilde 180 dakikaya kadar çalışma süresine sahiptir. Robot, pil seviyesi düştüğünde şarj olmak üzere otomatik olarak istasyona döner. Pil şarj olduktan sonra ise temizliğe devam etmek için kaldığı yere geri döner.

        Her odayı tam istediğiniz gibi temizleyin

        Her odayı tam istediğiniz gibi temizleyin

        Philips HomeRun uygulamasında, hangi odaların hangi sırayla temizleneceğini haritadan seçebilirsiniz. Her oda için bir temizleme modu belirleyebilirsiniz. Örneğin oturma odasındaki sert zeminlerin düzenli temizliği için Islak ve Kuru, yalnızca yatak odasının süpürülmesi için Kuru ve mutfağın ayrıntılı temizliği için Yoğun modu seçebilirsiniz. İsterseniz emiş gücü veya paspas ıslaklığı gibi seçimler için ince ayar yapabilirsiniz.

        Ulaşılması zor alanları da temizler

        Ulaşılması zor alanları da temizler

        Alçak olması (97 mm) sayesinde kanepeler, yataklar ve diğer mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları da temizler. Daha detaylı temizlik için yan fırçasını kullanarak kenarları süpürür ve kirleri emme girişine ulaştırır. Robot, sizin yardımınız gerekmeden evinizde hareket edebilir. Yüksekliği 20 mm'ye kadar olan engelleri kolayca aşabilir; örneğin kapı eşiklerinin üzerinden geçebilir ve halıların ya da kilimlerin üzerine çıkabilir. Ayrıca, robotun yüksekten veya merdivenlerden düşmesini önlemek için alt kısmında altı adet düşme önleyici sensör bulunur.

        Robotun temizlemesine izin verilen alanları kontrol edin

        Robotun temizlemesine izin verilen alanları kontrol edin

        Sezgisel uygulama, robotun temizlemesine izin verilen alanları hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar. Robot hiçbir alanı kaçırmayacak şekilde tasarlanmıştır. Girilmeyecek Bölge ayarı, robotun gerekli olmadığı alanlar için bir çözüm sunar. Sanal bir duvar, evinizde robotun girmemesi gerektiğini bildiği yerlerde hayali bir çizgi oluşturur. Robot zemini paspaslarken halılardan ve kilimlerden uzak durması için haritada girilmeyecek bölgeleri ayarlayın ve kaydedin.

        Zemininizde maksimum alan temizliği: Hiçbir noktayı kaçırmayın

        Robot, 360° lazer navigasyon (LiDAR) kullanarak tüm odaları tarayıp kısa süre içinde doğru bir harita oluşturur. Bu harita etkileşimlidir ve Philips HomeRun uygulaması tarafından eviniz için özel bir temizlik planı oluşturmak üzere kullanılabilir. Eviniz için 5 kata kadar alana eş değer ayrıntılı haritalar oluşturun ve saklayın. Akıllı algoritmalar, robotun odadan odaya ve mobilyaların etrafından en verimli yolu bulmasına, köşelere daha iyi ulaşmasına ve duvarlara daha çok yaklaşmasına yardımcı olur; böylece hiçbir alanı kaçırmazsınız.

        Teknik Özellikler

        • Robotun öne çıkan özellikleri

          Tek seferde Süpürür ve Siler
          Var
          Paspaslama teknolojisi
          Titreşimli paspas
          Emiş gücü (maksimum)
          5000 Pa
          Navigasyon türü
          360° lazer navigasyon (LiDAR)
          Küçük engel algılama
          Var
          Pil kapasitesi
          5200 mAh
          Pille çalışma süresi (maksimum)
          180 dakikaya kadar
          Gürültü seviyesi (minimum)
          ≤66 dB
          Renk
          İpek Beyaz ve Altın Sarısı

        • Bağlantı İstasyonu

          Şarj fonksiyonu
          Var
          Otomatik Boşaltma fonksiyonu
          Var
          Philips Dual Wave teknolojisi
          Var
          Toz torbası tipi
          Anti alerjik toz torbası
          Toz torbası boyutu
          3,0 l

        • Uygulama

          Uygulama adı
          Philips HomeRun
          Wi-Fi ile bağlanma
          Evet, çift bant (2,4 GHz ve 5 GHz)
          Bluetooth ile bağlanma
          Hayır
          Uygulamadaki diller
          • İngilizce
          • Almanca
          • Fransızca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Malayca
          • Bulgarca
          • Hırvatça
          • Çekçe
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Estonca
          • Fince
          • Macarca
          • Letonca
          • Litvanya Dili
          • Norveççe
          • Portekizce
          • Romence
          • Slovakça
          • Slovence
          • İsveççe
          • Vietnamca
          Öğretici videolar
          Var
          Hızlı eşleme fonksiyonu
          Var
          Birden fazla katta haritalama
          Evet, 5 adede kadar harita kaydeder
          Temizlenecek odaları seçin
          Var
          Oda temizlik sırasını seçin
          Var
          Her oda için ayrı temizleme modu seçimi
          Var
          Temizleme modları
          • Islak ve Kuru
          • Kuru
          • Yoğun
          • Sessiz
          • Özel
          Emiş gücü (seviyeler)
          4 seviye: Eko, Normal, Yüksek, Maks
          Paspas ıslaklığı (seviyeler)
          4 seviye: Yok, Düşük, Orta, Yüksek
          Temizleme yolu tekrarı
          1 geçiş, 2 geçiş veya 5 geçiş
          Kısıtlı temizlik alanları
          • Sanal duvar
          • Girilmeyecek bölge
          • Paspaslanmayacak bölge
          • Tırmanılmayacak bölge
          • Hassas bölge
          Uzaktan temizlik: Gerçek zamanlı harita
          Var
          Uygulama içi uyarılar ve bildirimler
          Var
          Temizlik raporu ve geçmişi
          Var
          Bakım kontrol paneli
          Var
          Planlı temizlik
          Var
          Çocuk kilidi
          Var
          Müşteri Desteği ile iletişime geçin
          Telefon

        • Islak temizleme

          Dakika başına paspas titreşimi sayısı
          430/dk
          Paspasın ıslaklığını ayarlama amaçlı elektrikli su haznesi
          Var
          Kaldırılabilir paspas
          Hayır
          Yıkanabilir ve yıpranmaya dayanıklı mikrofiber paspas
          Var
          Deterjanla kullanılabilir
          Hayır

        • Kuru temizleme

          Halıda emiş gücü artırma fonksiyonu
          Var
          Ana fırça tipi
          Kıllı, çok yüzeyli, kauçuk fırça
          Yan fırça sayısı
          1x
          Filtre türü
          Yıkanabilir EPA11 filtresi

        • Sensörler

          Navigasyon teknolojisi
          LDS lazer navigasyon
          Küçük engel algılama teknolojisi
          • 3D ToF
          • 8 adet ToF sensörü
          Yapay zeka ile engel tanıma
          Hayır
          Halı algılama sensörü
          Hayır
          Yükseklikleri tespit eden düşme önleyici sensörler
          Evet, 6 adet sensör
          Kızılötesi sinyal alıcı
          Evet, kızılötesi sinyal alıcı ve verici
          Su haznesi boşaltma sensörü
          Var
          Toz haznesi dolu sensörü
          Var
          Toz torbası dolu sensörü
          Var

        • Manevra kabiliyeti ve Otonomi

          Oda oda temizlik
          Var
          Engel geçme özelliği
          20 mm'ye kadar (boş su haznesi)
          Otomatik şarj fonksiyonu
          Var
          Otomatik devam etme fonksiyonu
          Var

        • Sesli uyarı ve sesli kontrol

          Dahili hoparlör üzerinden sesli uyarı fonksiyonu
          Var
          Sesli uyarı dilleri
          • İngilizce
          • Almanca
          • Fransızca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Malayca
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • Estonca
          • Macarca
          • Litvanya Dili
          • Norveççe
          • Romence
          • Slovakça
          • Slovence
          • İsveççe

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Pille çalışma süresi (minimum)
          85 dakikaya kadar
          Pil şarj etme süresi
          5 saate kadar
          Pil voltajı
          14,4 V
          Bekleme modunda güç tüketimi
          112 mA
          Pil çıkarılabilir ve değiştirilebilir
          Var

        • Kapasite

          Toz haznesi kapasitesi
          260 ml
          Su haznesi kapasitesi
          240 ml
          Aralık: Yeniden doldurmadan paspaslanabilen m2
          130 m2'ye kadar

        • Ağırlık ve boyutlar

          Robot çapı
          350 mm
          Robot yüksekliği
          97 mm
          İstasyon genişliği x boyu x yüksekliği
          355 x 403 x 471 mm
          Robot ağırlığı
          4,0 kg
          İstasyon ağırlığı
          4,7 kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          14,2 kg
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          469 x 399 x 534 mm

        • Dahili aksesuarlar

          İstasyon
          Otomatik boşaltma istasyonu
          Yıkanabilir paspas
          2
          Tek kullanımlık paspaslar
          Yok
          Yıkanabilir filtre
          1
          Ana fırça
          1
          Yan fırça
          1
          Fırça temizleme aracı
          Var
          Toz torbası
          3
          Koruyucu mat
          Hayır
          Uzaktan kumanda
          Hayır
          Güç kablosu
          Var
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet, yazdırıldı
          Kullanım kılavuzu
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