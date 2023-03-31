Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru Robot Süpürge
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Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürme işlemine kıyasla daha fazla ince tozu temizler, böylece zeminde ayak tabanınız bile kirlenmeden rahatlıkla yürüyebilirsiniz.
Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.
Robot ve Otomatik Boşaltma istasyonu, evinizin dekoruna uyum sağlayacak birinci sınıf kaplamaya sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. HomeRun 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, evinizin dekoruna uyacak iki şık tasarımla sunulur: Koyu Siyah ve Altın Sarısı (XU7100/01) ile İpek Beyaz ve Altın Sarısı (XU7100/02). Beyaz Otomatik Boşaltma istasyonu, bakımı kolay su geçirmez malzemeyle kaplanmıştır.
Ultra yüksek emiş gücü (5000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir*), kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları temizler.
Robot, Philips Dual Wave (TM) teknolojisini kullanarak 30 saniyeden daha kısa bir sürede haznesindeki kirleri otomatik olarak otomatik boşaltma istasyonuna boşaltır. Aynı anda hem emiş gücüne hem de itiş gücüne sahip özel hava akışı sayesinde uzun tüyler dahil geride hiçbir kir kalmaz. İstasyon, 30 güne* kadar toz, tüy ve diğer kirleri tutabilen 3,0 litrelik tek kullanımlık, anti alerjik bir torba içerir ve boşaltma zahmeti olmadan 30 gün boyunca temizliğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Torba, toz bulutu olmadan hijyenik bir şekilde atılabilir - astım ve alerji hastaları için uygundur.
Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.
Yıkanabilir paspas bezi, kirli ayakkabılar çamur ve evcil hayvan tüyleri gibi çeşitli kirleri etkili bir şekilde temizlemek için ultra ince liflerden yapılmıştır. Titreşimli paspas teknolojisi, ayak izlerini nazik ama etkili bir şekilde temizleyerek sadece süpürmenin ötesinde üst düzey bir temizlik sağlar. 240 ml'lik su haznesi, robotun yeniden doldurmadan 150 metrekareyi temizlemesini sağlar.
Güçlü 5200 mAh Lityum İyon pil, 185 m²'lik alan için yeterli olacak şekilde 180 dakikaya kadar çalışma süresine sahiptir. Robot, pil seviyesi düştüğünde şarj olmak üzere otomatik olarak istasyona döner. Pil şarj olduktan sonra ise temizliğe devam etmek için kaldığı yere geri döner.
Philips HomeRun uygulamasında, hangi odaların hangi sırayla temizleneceğini haritadan seçebilirsiniz. Her oda için bir temizleme modu belirleyebilirsiniz. Örneğin oturma odasındaki sert zeminlerin düzenli temizliği için Islak ve Kuru, yalnızca yatak odasının süpürülmesi için Kuru ve mutfağın ayrıntılı temizliği için Yoğun modu seçebilirsiniz. İsterseniz emiş gücü veya paspas ıslaklığı gibi seçimler için ince ayar yapabilirsiniz.
Alçak olması (97 mm) sayesinde kanepeler, yataklar ve diğer mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları da temizler. Daha detaylı temizlik için yan fırçasını kullanarak kenarları süpürür ve kirleri emme girişine ulaştırır. Robot, sizin yardımınız gerekmeden evinizde hareket edebilir. Yüksekliği 20 mm'ye kadar olan engelleri kolayca aşabilir; örneğin kapı eşiklerinin üzerinden geçebilir ve halıların ya da kilimlerin üzerine çıkabilir. Ayrıca, robotun yüksekten veya merdivenlerden düşmesini önlemek için alt kısmında altı adet düşme önleyici sensör bulunur.
Sezgisel uygulama, robotun temizlemesine izin verilen alanları hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar. Robot hiçbir alanı kaçırmayacak şekilde tasarlanmıştır. Girilmeyecek Bölge ayarı, robotun gerekli olmadığı alanlar için bir çözüm sunar. Sanal bir duvar, evinizde robotun girmemesi gerektiğini bildiği yerlerde hayali bir çizgi oluşturur. Robot zemini paspaslarken halılardan ve kilimlerden uzak durması için haritada girilmeyecek bölgeleri ayarlayın ve kaydedin.
Robot, 360° lazer navigasyon (LiDAR) kullanarak tüm odaları tarayıp kısa süre içinde doğru bir harita oluşturur. Bu harita etkileşimlidir ve Philips HomeRun uygulaması tarafından eviniz için özel bir temizlik planı oluşturmak üzere kullanılabilir. Eviniz için 5 kata kadar alana eş değer ayrıntılı haritalar oluşturun ve saklayın. Akıllı algoritmalar, robotun odadan odaya ve mobilyaların etrafından en verimli yolu bulmasına, köşelere daha iyi ulaşmasına ve duvarlara daha çok yaklaşmasına yardımcı olur; böylece hiçbir alanı kaçırmazsınız.
Robotun öne çıkan özellikleri
Bağlantı İstasyonu
Uygulama
Islak temizleme
Kuru temizleme
Sensörler
Manevra kabiliyeti ve Otonomi
Sesli uyarı ve sesli kontrol
Güç
Kapasite
Ağırlık ve boyutlar
Dahili aksesuarlar
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