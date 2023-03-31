Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır

Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.