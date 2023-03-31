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  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
  • Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

7000 Serisi AquaIslak ve Kuru Robot Süpürge

XU7100/01

Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik

  • Otomatik Boşaltma istasyonu

  • Koyu Siyah ve Altın Sarısı

  • HomeRun Uygulamasına bağlanır

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Yalnızca süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder

Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır

Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılar ve onlardan kaçınır

Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.

Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

Şık tasarımı evinizin dekoruna uyum sağlar

Robot ve Otomatik Boşaltma istasyonu, evinizin dekoruna uyum sağlayacak birinci sınıf kaplamaya sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. HomeRun 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, evinizin dekoruna uyacak iki şık tasarımla sunulur: Koyu Siyah ve Altın Sarısı (XU7100/01) ile İpek Beyaz ve Altın Sarısı (XU7100/02). Beyaz Otomatik Boşaltma istasyonu, bakımı kolay su geçirmez malzemeyle kaplanmıştır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları