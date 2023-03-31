Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler. Tüm faydaları görün
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük zahmetsiz ıslak ve kuru derinlemesine temizlik
Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru Robot Süpürge
Toplam:
Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.
Yolun açık olup olmadığını kontrol etmenize gerek yok; robot, yolunun üzerindeki ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılayıp bunlardan kaçınarak sıkışmadan ya da bir nesneye çarpmadan etraflarından dolaşarak yakın temizlik yapar. Robotun ön tarafında bulunan son teknoloji 3D ToF sensörü, 2,0 x 2,0 cm'ye (G x Y) kadar küçük nesneleri algılayabilir. Ayrıca, ön tampondaki 8 adet ToF sensörü, robotun önündeki ve yanındaki nesneleri sürekli olarak algılar. Sensörler loş ışıklı ortamlarda bile çalışır; böylece evde değilken ışıkları açık tutmanız gerekmez.
Ultra yüksek emiş gücü (5000 Pa'ya kadar zorlu testlerden geçirilmiştir*), kırıntılar ve evcil hayvan tüyleri gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları temizler.
Philips HomeRun robot uygulaması, kullanıcı dostu ve sezgisel kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır ve ilk kez kullananlar için idealdir. Robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için adım adım rehberlik ve faydalı videolar sağlar. Uygulama temizlik performansını kontrol etmek, raporlamak ve güncellemek için nerede olursanız olun robotunuzla iletişim kurar ve robotun temizlediği alanları gerçek zamanlı olarak gösterir.
Yıkanabilir paspas, kirli ayakkabılar ve evcil hayvan tüyleri gibi mikrop taşıyıcılarının neden olduğu bakterilerin %99,99'unu etkili bir şekilde temizlemek için ultra ince fiberlerden yapılmıştır. Titreşimli paspas teknolojisi, ayak izlerini hassas ve etkili bir şekilde gidererek süpürmenin ötesine geçen üst düzey temizlik sağlar. 240 ml su haznesi, robotun yeniden doldurulmadan 300 m2'lik bir alanı temizlemesine olanak sağlar.
Güçlü 5200 mAh Lityum İyon pil, 180 dakikaya kadar çalışma sağlar; böylece tek bir şarjla güç kaybı endişesi olmadan 150 m2'den fazla alan temizlenebilir. Robot, pil seviyesi düştüğünde şarj olmak üzere otomatik olarak istasyona döner. Pil şarj olduktan sonraysa temizliğe devam etmek için kaldığı yere döner.
Philips HomeRun uygulamasında, hangi odaların hangi sırayla temizleneceğini haritadan seçebilirsiniz. Her oda için bir temizleme modu belirleyebilirsiniz. Örneğin oturma odasındaki sert zeminlerin düzenli temizliği için Islak ve Kuru, yalnızca yatak odasının süpürülmesi için Kuru ve mutfağın ayrıntılı temizliği için Yoğun modu seçebilirsiniz. İsterseniz emiş gücü veya paspas ıslaklığı gibi seçimler için ince ayar yapabilirsiniz.
Robot, 360° lazer navigasyon (LiDAR) kullanarak tüm odaları tarayıp kısa süre içinde doğru bir harita oluşturur. Bu harita etkileşimlidir ve Philips HomeRun uygulaması tarafından eviniz için özel bir temizlik planı oluşturmak üzere kullanılabilir. Eviniz için 5 kata kadar alana eş değer ayrıntılı haritalar oluşturun ve saklayın. Akıllı algoritmalar, robotun odadan odaya ve mobilyaların etrafından en verimli yolu bulmasına, köşelere daha iyi ulaşmasına ve duvarlara daha çok yaklaşmasına yardımcı olur; böylece hiçbir alanı kaçırmazsınız.
Alçak olması (97 mm) sayesinde kanepeler, yataklar ve diğer mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları da temizler. Daha detaylı temizlik için yan fırçasını kullanarak kenarları süpürür ve kirleri emme girişine ulaştırır. Robot, sizin yardımınız gerekmeden evinizde hareket edebilir. Yüksekliği 20 mm'ye kadar olan engelleri kolayca aşabilir; örneğin kapı eşiklerinin üzerinden geçebilir ve halıların ya da kilimlerin üzerine çıkabilir. Ayrıca, robotun yüksekten veya merdivenlerden düşmesini önlemek için alt kısmında altı adet düşme önleyici sensör bulunur.
Sezgisel uygulama, robotun temizlemesine izin verilen alanları hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar. Robot hiçbir alanı kaçırmayacak şekilde tasarlanmıştır. Girilmeyecek Bölge ayarı, robotun gerekli olmadığı alanlar için bir çözüm sunar. Sanal bir duvar, evinizde robotun girmemesi gerektiğini bildiği yerlerde hayali bir çizgi oluşturur. Robot zemini paspaslarken halılardan ve kilimlerden uzak durması için haritada girilmeyecek bölgeleri ayarlayın ve kaydedin.
Robotun öne çıkan özellikleri
Bağlantı İstasyonu
Uygulama
Islak temizleme
Kuru temizleme
Sensörler
Manevra kabiliyeti ve Otonomi
Sesli uyarı ve sesli kontrol
Güç
Kapasite
Ağırlık ve boyutlar
Aksesuarlar dahil
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