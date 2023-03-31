Zemininizde maksimum alan temizliği: Hiçbir noktayı kaçırmayın

Robot, 360° lazer navigasyon (LiDAR) kullanarak tüm odaları tarayıp kısa süre içinde doğru bir harita oluşturur. Bu harita etkileşimlidir ve Philips HomeRun uygulaması tarafından eviniz için özel bir temizlik planı oluşturmak üzere kullanılabilir. Eviniz için 5 kata kadar alana eş değer ayrıntılı haritalar oluşturun ve saklayın. Akıllı algoritmalar, robotun odadan odaya ve mobilyaların etrafından en verimli yolu bulmasına, köşelere daha iyi ulaşmasına ve duvarlara daha çok yaklaşmasına yardımcı olur; böylece hiçbir alanı kaçırmazsınız.