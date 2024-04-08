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    • Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
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      8000 Serisi Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

      XD8152/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler. 

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      8000 Serisi Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

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      8000 Serisi
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      8000 Serisi

      Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

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      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      TriActive+ LED başlık ile görünmeyen tozları ortaya çıkartın

      • 899 W ve %99,9 toz toplama
      • TriActive+LED başlık
      • SuperTurbo halı fırçası
      • HEPA 13 filtreleme seviyesi*
      • AB'de Üretilmiştir ve Sürdürülebilirdir
      Yüksek temizlik performansı için %99.9’a varan temizlik**

      Yüksek temizlik performansı için %99.9’a varan temizlik**

      TriActive+LED başlık ve yüksek emiş gücü ile daha etkili sonuçlar elde edin. %99,9'a varan oranda ince toz ve kirleri ortadan kaldırır.**

      Yüksek performanslı HEPA filtre parçacıkların %99,99'unu* yakalar

      Yüksek performanslı HEPA filtre parçacıkların %99,99'unu* yakalar

      HEPA filtre ve ECARF sertifikası sayesinde  evcil hayvan tüyleri, polen gibi ince toz parçacıklarının >%99,99’unu* yakalar, böylece size de evinizde temiz zeminlerin ve temiz havanın tadını çıkartmak kalır. 

      12m kablosu sayesinde evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin!

      12m kablosu sayesinde evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin!

      12 metrelik kablosu ile evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin.

      Çevre Dostu Tasarım

      Çevre Dostu Tasarım

      Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir! Elektrikli süpürgemiz yüksek kalite standartlarında %40’a kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretilmişir.

      TriActive+LED başlık, derinlemesine temizlik için görünmeyen tozları ortaya çıkarır

      TriActive+LED başlık, derinlemesine temizlik için görünmeyen tozları ortaya çıkarır

      TriActive+LED başlık ile zemininizdeki kirleri ortaya çıkarın. Başlık kullanılırken sensör LED ışıkları otomatik olarak açar ve kullanılmadığında kapatır.

      Kuvvetli emiş gücü için gelişmiş AirflowMax teknolojisi

      Kuvvetli emiş gücü için gelişmiş AirflowMax teknolojisi

      AirflowMax teknolojisi ile toz torbanız dolana kadar maksimum kapasite ve hava akışı sağlar. 

      4 Litrelik geniş toz haznesi

      4 Litrelik geniş toz haznesi

      4 Litrelik geniş toz haznesi ile uzun ömürlü torbalar tamamen dolana kadar optimum çekiş gücü sunar.

      Emiş gücünü ayarlamak için güç kontrolü

      Emiş gücünü ayarlamak için güç kontrolü

      Güç kontrol işlevi sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar. Ayrıca toz torbanız dolduğunda bilgilendirme alırsınız.

      Entegre yumuşak fırça ve mobilya başlığı

      Entegre yumuşak fırça ve mobilya başlığı

      Entegre fırça döşemelerinizde derinlemesine temizlik sağlayabilmeniz için her zaman kullanıma hazırdır. Mobilya başlığı yastık, kanepeler gibi yumuşak mobilyalarınızda kolay bir temizlik sunar. Böylece mobilyalarınızda evcil hayvan tüylerini ve tozlarını etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

      Derinlemesine temizlik için SuperTurbo halı fırçası

      Derinlemesine temizlik için SuperTurbo halı fırçası

      SuperTurbo halı fırçası içerisindeki döner başlık ile halılardaki tüyleri ve kılları kolay bir şekilde alarak derinlemesine temizlik sağlar ve etkili bir performans sunar.

      Teknik Özellikler

      • Başlıklar ve aksesuarlar

        Dahil olan aksesuarlar
        • Aralık temizleme aparatı
        • Entegre yumuşak fırça
        • Mobilya başlığı
        Standart başlık
        TriActive LED
        Toz torbaları dahildir
        4 adet S-bag
        Ek başlık
        • SuperTurbo halı fırçası
        • SuperTurbo halı fırçası

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürünün boyutları (UxGxY)
        470 x 320 x 280 mm
        Ürün ağırlığı
        5,4 kg

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ürün
        >%40 geri dönüştürülmüş plastik

      • Kullanım

        Boru bağlantısı
        • ActiveLock
        • ActiveLock
        Çalışma yarıçapı
        12 m
        Kablo uzunluğu
        9 m
        Boru tipi
        Metal 2 parçalı teleskopik
        Tekerlek tipi
        Kauçuk
        Güç kontrolü
        Elektronik çalışan cihaz
        Park konumu
        Dikey ve yatay

      • Performans

        Giriş gücü (IEC)
        899 W
        Giriş gücü (MAKS.)
        900 W
        Ses gücü seviyesi
        76-77 dB

      • Tasarım

        Renk
        • Metalik gri
        • Metalik gri

      • Filtreleme

        Toz torbası türü
        S-bag Klasik Uzun Performanslı
        Toz kapasitesi
        4 L
        Boşaltma filtresi
        HEPA: Filtreler > %99,99
        Motor filtresi
        Kullanım ömrü boyunca yıkanabilir mikro filtre

      • Güvenlik

        Toz torbası dolu göstergesi
        • Evet
        • Evet
        Aşırı ısınma nedeniyle kapanma
        • Evet
        • Evet

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      Yorumlar

      • *Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2023'e göre test edilmiştir. Parçacık boyutu 0,3-10 um arasında değişir.
      • **Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
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