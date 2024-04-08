Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler.
TriActive+ LED başlık ile görünmeyen tozları ortaya çıkartın
899 W ve %99,9 toz toplama
TriActive+LED başlık
SuperTurbo halı fırçası
HEPA 13 filtreleme seviyesi*
AB'de Üretilmiştir ve Sürdürülebilirdir
Yüksek temizlik performansı için %99.9’a varan temizlik**
TriActive+LED başlık ve yüksek emiş gücü ile daha etkili sonuçlar elde edin. %99,9'a varan oranda ince toz ve kirleri ortadan kaldırır.**
Yüksek performanslı HEPA filtre parçacıkların %99,99'unu* yakalar
HEPA filtre ve ECARF sertifikası sayesinde evcil hayvan tüyleri, polen gibi ince toz parçacıklarının >%99,99’unu* yakalar, böylece size de evinizde temiz zeminlerin ve temiz havanın tadını çıkartmak kalır.
12m kablosu sayesinde evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin!
12 metrelik kablosu ile evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin.
Çevre Dostu Tasarım
Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir! Elektrikli süpürgemiz yüksek kalite standartlarında %40’a kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretilmişir.
TriActive+LED başlık, derinlemesine temizlik için görünmeyen tozları ortaya çıkarır
TriActive+LED başlık ile zemininizdeki kirleri ortaya çıkarın. Başlık kullanılırken sensör LED ışıkları otomatik olarak açar ve kullanılmadığında kapatır.
Kuvvetli emiş gücü için gelişmiş AirflowMax teknolojisi
AirflowMax teknolojisi ile toz torbanız dolana kadar maksimum kapasite ve hava akışı sağlar.
4 Litrelik geniş toz haznesi
4 Litrelik geniş toz haznesi ile uzun ömürlü torbalar tamamen dolana kadar optimum çekiş gücü sunar.
Emiş gücünü ayarlamak için güç kontrolü
Güç kontrol işlevi sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar. Ayrıca toz torbanız dolduğunda bilgilendirme alırsınız.
Entegre yumuşak fırça ve mobilya başlığı
Entegre fırça döşemelerinizde derinlemesine temizlik sağlayabilmeniz için her zaman kullanıma hazırdır. Mobilya başlığı yastık, kanepeler gibi yumuşak mobilyalarınızda kolay bir temizlik sunar. Böylece mobilyalarınızda evcil hayvan tüylerini ve tozlarını etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Derinlemesine temizlik için SuperTurbo halı fırçası
SuperTurbo halı fırçası içerisindeki döner başlık ile halılardaki tüyleri ve kılları kolay bir şekilde alarak derinlemesine temizlik sağlar ve etkili bir performans sunar.
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