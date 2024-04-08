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    8000 Serisi

    Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

    XD8122/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
      -{discount-value}

      8000 Serisi Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

      XD8122/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler.  Tüm faydaları görün

      8000 Serisi Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler.  Tüm faydaları görün

      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler.  Tüm faydaları görün

      8000 Serisi Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

      Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

      Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler.  Tüm faydaları görün

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        8000 Serisi

        8000 Serisi

        Performer LED Torbalı elektrikli süpürge

        - {discount-value}

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        recurring payment

        Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge

        TriActive+ LED başlık ile görünmeyen tozları ortaya çıkartın. 

        • 899 W ve %99,9 toz toplama
        • TriActive+LED başlık
        • HEPA 13 filtreleme seviyesi*
        • AB'de Üretilmiştir ve Sürdürülebilirdir

        Yüksek temizlik performansı için %99.9’a varan temizlik**

        TriActive+LED başlık ve yüksek emiş gücü ile daha etkili sonuçlar elde edin. %99,9'a varan oranda ince toz ve kirleri ortadan kaldırır.**

        Yüksek performanslı HEPA filtre parçacıkların %99,99'unu* yakalar

        HEPA filtre ve ECARF sertifikası sayesinde  evcil hayvan tüyleri, polen gibi ince toz parçacıklarının >%99,99’unu* yakalar, böylece size de evinizde temiz zeminlerin ve temiz havanın tadını çıkartmak kalır. 

        12m kablosu sayesinde evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin!

        12 metrelik kablosu ile evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin.

        Çevre Dostu Tasarım

        Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir! Elektrikli süpürgemiz yüksek kalite standartlarında %40’a kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretilmişir.

        TriActive+LED başlık, derinlemesine temizlik için görünmeyen tozları ortaya çıkarır

        TriActive+LED başlık ile zemininizdeki kirleri ortaya çıkarın. Başlık kullanılırken sensör LED ışıkları otomatik olarak açar ve kullanılmadığında kapatır.

        Kuvvetli emiş gücü için gelişmiş AirflowMax teknolojisi

        AirflowMax teknolojisi ile toz torbanız dolana kadar maksimum kapasite ve hava akışı sağlar. 

        4 Litrelik geniş toz haznesi

        4 Litrelik geniş toz haznesi ile uzun ömürlü torbalar tamamen dolana kadar optimum çekiş gücü sunar.

        Emiş gücünü ayarlamak için güç kontrolü

        Güç kontrol işlevi sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar. Ayrıca toz torbanız dolduğunda bilgilendirme alırsınız.

        Entegre yumuşak fırça ve Mobilya başlığı

        Entegre fırça döşemelerinizde derinlemesine temizlik sağlayabilmeniz için her zaman kullanıma hazırdır. Mobilya başlığı yastık, kanepeler gibi yumuşak mobilyalarınızda kolay bir temizlik sunar. Böylece mobilyalarınızda evcil hayvan tüylerini ve tozlarını etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre yumuşak fırça
          • Mobilya başlığı
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre yumuşak fırça
          • Mobilya başlığı
          Standart başlık
          • TriActive LED
          • TriActive LED
          Toz torbaları dahildir
          • 1 adet S-bag
          • 1 adet S-bag

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          • 470 x 320 x 280 mm
          • 470 x 320 x 280 mm
          Ürün ağırlığı
          • 5,4 kg
          • 5,4 kg

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          • >%90 geri dönüşümlü malzeme
          • >%90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          • %100 geri dönüşümlü kağıt
          • %100 geri dönüşümlü kağıt
          Ürün
          • >%40 geri dönüştürülmüş plastik
          • >%40 geri dönüştürülmüş plastik

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          • ActiveLock
          • ActiveLock
          Çalışma yarıçapı
          • 12 m
          • 12 m
          Kablo uzunluğu
          • 9 m
          • 9 m
          Boru tipi
          • Metal 2 parçalı teleskopik
          • Metal 2 parçalı teleskopik
          Tekerlek tipi
          • Kauçuk
          • Kauçuk
          Güç kontrolü
          • Elektronik çalışan cihaz
          • Elektronik çalışan cihaz
          Park konumu
          • Dikey ve yatay
          • Dikey ve yatay

        • Performans

          Giriş gücü (IEC)
          • 899 W
          • 899 W
          Giriş gücü (MAKS.)
          • 900 W
          • 900 W
          Ses gücü seviyesi
          • 76-77 dB
          • 76-77 dB

        • Tasarım

          Renk
          • Koyu Siyah
          • Koyu Siyah

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          • S-bag Klasik Uzun Performanslı
          • S-bag Klasik Uzun Performanslı
          Toz kapasitesi
          • 4 L
          • 4 L
          Boşaltma filtresi
          • HEPA: Filtreler > %99,99
          • HEPA: Filtreler > %99,99
          Motor filtresi
          • Kullanım ömrü boyunca yıkanabilir mikro filtre
          • Kullanım ömrü boyunca yıkanabilir mikro filtre

        • Güvenlik

          Toz torbası dolu göstergesi
          • Evet
          • Evet
          Aşırı ısınma nedeniyle kapanma
          • Evet
          • Evet

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            • *Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2023'e göre test edilmiştir. Parçacık boyutu 0,3-10 um arasında değişir.
            • **Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
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