Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler. Tüm faydaları görün
Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeni Philips torbalı elektrikli süpürge
Performer LED 8000 serisi ile TriActive+LED başlık sayesinde ince tozları bile ortaya çıkarın ve derinlemesine temizlik sağlayın. SuperTurbo fırça halılarınızdan saçları ve tüyleri derinlemesine temizler. Tüm faydaları görün
Performer LED Torbalı elektrikli süpürge
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TriActive+LED başlık ve yüksek emiş gücü ile daha etkili sonuçlar elde edin. %99,9'a varan oranda ince toz ve kirleri ortadan kaldırır.**
HEPA filtre ve ECARF sertifikası sayesinde evcil hayvan tüyleri, polen gibi ince toz parçacıklarının >%99,99’unu* yakalar, böylece size de evinizde temiz zeminlerin ve temiz havanın tadını çıkartmak kalır.
12 metrelik kablosu ile evinizin her köşesine zahmetsiz bir şekilde erişin.
Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir! Elektrikli süpürgemiz yüksek kalite standartlarında %40’a kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretilmişir.
TriActive+LED başlık ile zemininizdeki kirleri ortaya çıkarın. Başlık kullanılırken sensör LED ışıkları otomatik olarak açar ve kullanılmadığında kapatır.
AirflowMax teknolojisi ile toz torbanız dolana kadar maksimum kapasite ve hava akışı sağlar.
4 Litrelik geniş toz haznesi ile uzun ömürlü torbalar tamamen dolana kadar optimum çekiş gücü sunar.
Güç kontrol işlevi sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar. Ayrıca toz torbanız dolduğunda bilgilendirme alırsınız.
Entegre fırça döşemelerinizde derinlemesine temizlik sağlayabilmeniz için her zaman kullanıma hazırdır. Mobilya başlığı yastık, kanepeler gibi yumuşak mobilyalarınızda kolay bir temizlik sunar. Böylece mobilyalarınızda evcil hayvan tüylerini ve tozlarını etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Kullanım
Performans
Tasarım
Filtreleme
Güvenlik
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