Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

Allergy H13 filtre sistemi, alerjisi olanlar için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.