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    3000 series

    Torbalı elektrikli süpürge

    XD3110/09
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder
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      3000 series Torbalı elektrikli süpürge

      XD3110/09
      Genel Derecelendirme / 5

      Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      3000 series Torbalı elektrikli süpürge

      Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      3000 series Torbalı elektrikli süpürge

      Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        3000 series

        3000 series

        Torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder

        Kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir

        • %99,9 toz toplama*
        • 900 W
        • Alerji filtresi
        Kuvvetli emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Kuvvetli emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Benzersiz tasarıma sahip toz bölmesi, dolana kadar güçlü çekiş gücü sağlayan ve tıkanmayan toz torbasıyla maksimum kapasite ve hava akışı sağlar.

        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Verimli 900 W motor derinlemesine temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.

        Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

        9 metre uzağa erişim olanağı sayesinde, fişi prizden çıkarmadan daha fazla alanı temizleyebilirsiniz

        9 metre uzağa erişim olanağı sayesinde, fişi prizden çıkarmadan daha fazla alanı temizleyebilirsiniz

        Fişten başlığa 9 metrelik erişim olanağı ile fişi prizden çıkarmadan daha uzun süre temizlik.

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Allergy H13 filtre sistemi, alerjisi olanlar için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.

        Alerjiye duyarlılığı ECARF tarafından sertifikalıdır.

        Alerjiye duyarlılığı ECARF tarafından sertifikalıdır.

        Alerjiye duyarlılığı ECARF tarafından sertifikalıdır.

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları, duvar ve mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Giriş gücü (IEC)
          899  W
          Giriş gücü (maks.)
          900  W
          Ses gücü seviyesi
          79  dB
          Vakum (maks.)
          20  kPa

        • Tasarım

          Renk
          Dark Royal Blue

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag Klasik Uzun Performanslı
          Toz kapasitesi
          3  L
          Boşaltma filtresi
          Alerji filtresi
          Motor filtresi
          1 katmanlı köpük filtresi

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Taşıma kolu
          Ön
          Boru bağlantısı
          ActiveLock
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          400 x 282 251  mm
          Ürün ağırlığı
          4,6  kg

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            Yorumlar

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            • sert zeminlerde toz toplama (IEC62885-2). Filtreleme performansı, DIN EN 60312/11/2008'e göre test edilmiştir.
            • *Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.
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