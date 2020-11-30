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Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tozları ve alerjenleri %99,9* oranında toplar ve hapseder
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve AirflowMax teknolojisiyle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün