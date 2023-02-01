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    2000 Serisi

    Torbasız elektrikli süpürge

    XB2123/09
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü Güçlü motor ile yüksek emiş gücü Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
      -{discount-value}

      2000 Serisi Torbasız elektrikli süpürge

      XB2123/09
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

      Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

      2000 Serisi Torbasız elektrikli süpürge

      Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

      Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

      Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

      Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

      2000 Serisi Torbasız elektrikli süpürge

      Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

      Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

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        2000 Serisi

        2000 Serisi

        Torbasız elektrikli süpürge

        - {discount-value}

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        Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

        Güvenebileceğiniz dayanıklı tasarım

        • 750 W
        • PowerCyclone 4
        • Super Clean Air filtre
        Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

        PowerCyclone 4 daha uzun süre güçlü performans sunar

        PowerCyclone 4 daha uzun süre güçlü performans sunar

        PowerCyclone 4 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre ve daha fazla güç sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

        Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

        Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

        Çok amaçlı başlık, sert zeminlerde veya halılarda optimum kullanım sunmak için ayak pedal kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Aralık temizleme başlığı, elektrikli süpürgeye entegre edilmiştir. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altındadır.

        Super Clean Air filtre sistemi parçacıkların >%99'unu** yakalar

        Super Clean Air filtre sistemi toz parçacıklarının >%99'unu** yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya kavuşmanızı sağlar.

        Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir

        2 yıllık ücretsiz garantiyle birlikte Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elektrikli süpürgenizi çevrimiçi olarak kaydedin!

        Teknik Özellikler

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Aksesuarlar

          Filtre değişim kiti
          XV1220

        • Tasarım

          Renk
          Lacivert ve Şeftali

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          408 x 265 x 239  mm
          Ürün ağırlığı
          4  kg

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Performans

          Giriş gücü (IEC)
          750  W
          Ses gücü seviyesi
          77  dB
          Giriş gücü (maks.)
          850  W

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          1,3  L
          Boşaltma filtresi
          Super Clean Air filtre
          Motor filtresi
          Yıkanabilir filtre

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          8,8  m
          Boru bağlantısı
          Konik
          Taşıma kolu
          Ön
          Kablo uzunluğu
          6  m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Plastik

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            Yorumlar

            • Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
            • * Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve EPA12 ile eşdeğerdir.
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