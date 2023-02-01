Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
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Verimli 850 W motor mükemmel temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.
Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*
PowerCyclone 4 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre ve daha fazla güç sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.
Çok amaçlı başlık, sert zeminlerde veya halılarda optimum kullanım sunmak için ayak pedal kullanılarak kolayca ayarlanabilir.
Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.
Aralık temizleme başlığı, elektrikli süpürgeye entegre edilmiştir. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altındadır.
Super Clean Air filtre sistemi toz parçacıklarının >%99'unu** yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya kavuşmanızı sağlar.
2 yıllık ücretsiz garantiyle birlikte Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elektrikli süpürgenizi çevrimiçi olarak kaydedin!
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